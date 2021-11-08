Общество

Власти планируют подать заявку на строительство школы на Запсковье

Администрация Псковской области планирует подать заявку на строительство школы на Запсковье. Об этом сообщил представитель регионального комитета по образованию в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на обращение псковички.

«Обсудите, пожалуйста, строительство новой школы на дальнем Запсковье, в 21-ю (социально-экономический лицей № 21 имени героя России С. В. Самойлова - ред.) уже дети не влезают», - предложила псковичка.

«Администрацией Псковской области запланирована подача заявки на строительство одной школы в районе Запсковье в 2022-2024 годах», - ответил представитель регионального комитета по образованию.