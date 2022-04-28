Общество

Эксперты Роскачества дали советы по выбору замаринованного шашлыка

Согласно ГОСТу, мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани. Чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса, а вместе с ней выше и его пищевая и биологическая ценность. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе Российской системы качества.

Существует пять категорий:

Категория А — более 80% мышечной ткани; Категория Б — от 60 до 80% мышечной ткани; Категория В — от 40 до 60% мышечной ткани; Категория Г — от 20 до 40% мышечной ткани; Категория Д — менее 20% мышечной ткани.

Категории Г и Д — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже, прежде всего, по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка. Поэтому отдавать предпочтение лучше категориям А и Б, советуют специалисты.

При выборе шашлыка в магазине псковичам рекомендуют, во-первых, обращать внимание на дату изготовления. Особенно если мясо не будут готовить сразу и если сложно обеспечить стабильную температуру его хранения. Дата должна быть максимально близкой к моменту покупки.

При длительной транспортировке лучше не выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается.

На этикетке замаринованного шашлыка также должна быть указана полная информация о продукте и его изготовителе. Предпочтение лучше отдать шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, а на упаковке стоит искать надпись о том, что полуфабрикат мясной, а не мясосодержащий.

«Помните, что покупая нарезанный и замаринованный шашлык, размер и масса кусочков внутри упаковки должны быть максимально однородны, чтобы шашлык равномерно доходил до готовности. Равномерность прожарки — важное условие для получения безопасного и вкусного продукта в готовом виде», - отметили в пресс-службе Роскачества.

Тем, кто маринует мясо самостоятельно, советуют соблюдать температурный режим при подготовке мяса. По словам специалистов, несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4°С, а подсоленное и замаринованное — при температуре не выше 6°С.

«Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов. Поэтому его необходимо максимально быстро нарезать, положить в кастрюлю, добавить соль, перец, лук, уксус и перемешать. Затем накрыть крышкой и поставить в холодильник», - пояснили эксперты.

Готовить шашлык на углях рекомендуют без языков пламени, которые сигнализируют о том, что в дыме присутствуют канцерогенные вещества. Они вначале попадают в мясо, а потом в организм. С этой точки зрения самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.