Общество

Репетиция парада Победы состоялась в Пскове. ФОТО

Репетиция парада Победы состоялась в Пскове сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Псковского гарнизона и творческие коллективы города.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В этот день, как и сегодня, будет временно ограничено движение автотранспорта на нескольких участках. С 19:00 до окончания мероприятия будет прекращено движение по улице Советской (от улицы Детской до Октябрьской площади и от площади Ленина до Октябрьской площади), по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), по Октябрьской площади, по улице Карла Маркса (от улицы Воровского до площади Ленина), по улице Ленина (от улицы Пушкина до площади Ленина), по улице Профсоюзной (от набережной реки Великой до Октябрьской площади), по Набережной реки Великой и Рижскому проспекту (от улицы Максима Горького до площади Ленина).

Эти же улицы вместе с площадью Ленина перекроют 9 мая с 7:00 до окончания праздника. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальную, Льва Толстого, Кузнецкую и объездную дорогу.

В День Победы в 10:00 на площади Ленина пройдет парад войск Псковского гарнизона. В 11:00 состоится шествие «Бессмертного полка». С 10:00 до 17:00 на Октябрьской площади будет работать выставка военной техники.