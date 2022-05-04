Общество

Парад, музей говорящих экспонатов и салют: День Победы готовятся отметить в Пскове

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Пскове в течение нескольких дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: архив ПЛН

В четверг, 5 мая, в Дендропарке (улица Юбилейная, 1А) после двухлетнего перерыва будет организована интерактивная площадка «Чтобы помнили», которая погрузит жителей города в атмосферу послевоенного Пскова. Организаторы приготовили настольные и дворовые игры XX века, полевую почту, «фотосушку» и другие интерактивы для всех желающих.

С 6 по 7 мая псковские артисты выступят с концертами под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Фестиваль военной песни «Мелодии победы» пройдет с 6 по 8 мая в парке Строителей на берегу реки Псковы. В нем примут участие сольные исполнители и творческие коллективы. Зрители услышат «живое» исполнение военных песен акапельно и под музыкальное сопровождение. Начало мероприятия в 19:30.

В воскресенье, 8 мая, у воинских захоронений и памятных знаков в Пскове состоятся торжественные митинги «И снова май, цветы, салют и слезы…». В 16:00 у могилы Неизвестного солдата на Площади Победы начнется торжественно-траурное мероприятие «Негасимый огонь памяти».

Накануне Дня Победы в сквере имени 60-летия Октября на Четырех углах волонтеры Победы вновь создадут «огненную картину» из зажженных свечей и лампад в память о завершении Великой Отечественной войны. Принять участие в создании картины из пламени мемориальных свечей сможет любой желающий. Мероприятие состоится 8 мая в 19:00. Отметим, что Псков стал одним из 86 городов страны, где с 2021 года реализуется международная акция «Огненная картина войны».

Музей говорящих экспонатов «У Вечного огня» будет работать на территории Детского парка 8 и 9 мая. Музей познакомит псковичей и гостей города с историческими фактами времен Великой Отечественной войны, с жизнью людей в суровое время, которые связаны с Псковом. Время работы музея 8 мая с 11:00 до 18:00, 9 мая с 11:00 до 19:00.

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В День Победы, 9 мая, в 10:00 на площади Ленина пройдет парад войск Псковского гарнизона. В 11:00 состоится шествие «Бессмертного полка». В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»). С 10:00 до 17:00 на Октябрьской площади будет работать выставка военной техники.

На территории Детского парка в этот день центр «Патриот» проведет программу «Мы – наследники Победы!», в рамках которой будут работать три интерактивные площадки: «Юный десантник», «Юный спасатель» и «Юный стрелок». Начнут они свою работу в 11:00. Также в Детском парке в 14:00 пройдет традиционная акция «Рисунок на привале», которую ежегодно организует Детская художественная школа города Пскова. Так, каждый желающий сможет получить свой портрет, выполненный воспитанниками художественной школы.

Детские творческие коллективы города выступят с праздничным концертом «Мы правнуки твои, Победа!» в 12:00 в амфитеатре Детского парка. В это же время в Зеленом театре можно будет посмотреть литературно-хореографический спектакль «Березы памяти моей». В 14:00 здесь же пройдет кинопоказ фильма о Великой Отечественной войне «Жди меня», а в 20:00 состоится праздничный концерт «И снова май, цветы, салют и слезы…».

Библиотеки города Пскова приглашают горожан и гостей города Пскова на акцию «Наша общая Победа!», которая пройдет с 12:00 до 14:00 в сквере возле кинотеатра «Победа» (Октябрьский проспект, 17). В течение всей акции будут действовать открытый микрофон по теме «Этот день Победы!» с участием детей войны, родственников ветеранов, представителей общественности и выступят псковские поэты и авторы-исполнители. Для участников акции организуют интерактивную площадку, включающую в себя: настольную игру «Разведка», игру – путешествие «Впереди была Победа», квилт «Знаем! Помним! Гордимся!», мастер-классы для детей – изготовление из бумаги: «Наградное оружие», открыток «С праздником Победы!», «Спасибо деду за Победу!», изготовление цветов «Мы наследники Победы», «Голубь мира!». Параллельно будут работать выставка военной атрибутики и книг из фондов библиотек.

Кроме того, в Пскове проходит VIII краеведческая онлайн-квест-игра для молодежи «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Проводит тематическую игру библиотека - Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева. Участникам мероприятия необходимо пройти по улицам Завеличья, названным в честь героев Великой Отечественной войны и выполнить задания квест-игры, используя азбуку Морзе, координаты GPS-навигатора, головоломки, приемы ориентирования на местности. Квест проводится до 11 мая, подробнее о нем можно узнать на официальной странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив Дома офицеров в День Победы подготовил для псковичей и жителей города праздничную программу. Все мероприятия пройдут в сквере у Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5). Концерт «Военного оркестра медь» состоится в 16:00, коллективы Дома офицеров выступят с тематической концертной программой в 17:00, концерт «Эх, ты дорожка фронтовая…» ансамбля «Голубые молнии» начнется в 18:00.

Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» представит 9 мая праздничную концертную программу «В городском саду играет духовой оркестр». Концерт состоится в 18:00 на территории у Псковского детского дома (улица Максима Горького, 23).

Завершится праздник салютом, он прогремит над Зеленым театром в 22:30.