Общество

Глава Великих Лук научил юнармейцев сажать деревья

Акцию «Сад памяти» провели в Великих Луках в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«В преддверии знаменательного и священного дня по приглашению нашей молодёжи принял участие в акции. Место выбрали знаковое и многолюдное: набережную реки Ловать, где только что завершили ремонт пешеходной дорожки», – отметил глава города.

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В мероприятии приняли участие активисты молодежного движения, волонтеры, а также депутаты Великолукской городской думы и руководители общеобразовательных учреждений.



«Вместе с юнармейцами Юлией Бакилевой и Александром Медведевым посадили шаровидные ивы. Как оказалось, ребята никогда не сажали деревьев, я поделился опытом. В результате нашей общей работы менее чем за тридцать минут на набережной появилось восемнадцать ив», – рассказал Николай Козловский.



Он также добавил, что посадка «Сада памяти» для великолучан значимое событие. «Мы – жители города воинской славы гордимся своей историей и подвигами наших героев!» – заключил он.