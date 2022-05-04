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Общество

Глава Великих Лук научил юнармейцев сажать деревья

05.05.2022 19:37|ПсковКомментариев: 0

Акцию «Сад памяти» провели в Великих Луках в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«В преддверии знаменательного и священного дня по приглашению нашей молодёжи принял участие в акции. Место выбрали знаковое и многолюдное: набережную реки Ловать, где только что завершили ремонт пешеходной дорожки», – отметил глава города.



В мероприятии приняли участие активисты молодежного движения, волонтеры, а также депутаты Великолукской городской думы и руководители общеобразовательных учреждений.
 
 

«Вместе с юнармейцами Юлией Бакилевой и Александром Медведевым посадили шаровидные ивы. Как оказалось, ребята никогда не сажали деревьев, я поделился опытом. В результате нашей общей работы менее чем за тридцать минут на набережной появилось восемнадцать ив», – рассказал Николай Козловский.

Он также добавил, что посадка «Сада памяти» для великолучан значимое событие. «Мы – жители города воинской славы гордимся своей историей и подвигами наших героев!» – заключил он.
Теги: #великие луки #сад памяти
Источник: Псковская Лента Новостей
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