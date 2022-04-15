Общество

В Великих Луках приступили к благоустройству набережной реки Ловати

К благоустройству пешеходной зоны на набережной реки Ловать приступили в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работы ведутся от плотины до сквера на улице Холмской. Набережную обустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Этот объект наряду с еще тремя набрал наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании в 2021 году», – пояснил Николай Козловский.



Глава города добавил, на этой неделе стартовало новое голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в 2023 году.



«Подключайтесь! Именно от вашей активности, дорогие великолучане, зависит результат голосования. Вам решать, какие территории преобразятся в ближайшие годы. Внесите свой личный вклад в развитие нашего города!», – призвал он.

Голосование продлится по 30 мая, говорится в сообщении.