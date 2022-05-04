Общество

Почти 30 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

67 человек, включая 27 детей, обратились в медицинские организации Псковской области из-за укусов клещей за неделю, с 28 апреля по 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 5 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (116 человек с начала сезона) снизилось на 84,5%, а количество детей (42 человек с начала сезона) снизилось на 81,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обратившихся снизилось на 38,3%, из них количество обратившихся детей снизилось на 32,3%.

За 4 месяца (январь – апрель) в Псковской области вакцинировались и ревакцинировались против клещевого вирусного энцефалита 1 694 человека.

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С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области всего исследовали 54 клеща, из них снятых с пострадавших – 48 (за неделю – 42), из природных биотопов – 6 (за неделю – 6). Из них на клещевой вирусный энцефалит исследовали 54 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 45, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 45, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 45.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: