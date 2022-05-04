Общество

Псковичам напомнили, как избежать укуса клеща

Соблюдать правила безопасности на природе в связи с появлением клещей призвали жителей Псковской области. Рекомендации размещены на сайте регионального управления МЧС.

«Наступают теплые солнечные дни, и так хочется выбраться на природу - в лес, на дачу, в оздоровительный лагерь! К сожалению, вместе со всей природой просыпаются такие обитатели флоры, как клещи. Излюбленные места охоты клещей – хвойные леса, влажные затененные места с густым подлеском и высоким травостоем. Гораздо больше клещей по обочинам лесных троп, в траве, чем в чаще леса. "Подцепить" клеща можно не только на природе. Принести его в дом может и домашнее животное, которое гуляет по улице. Ведь клещи могут скрываться и в букете полевых цветов, и просто в траве. Очень часто клещи цепляются за обувь или низ брюк, когда мы гуляем в сухую солнечную погоду по паркам. Активность клещей обычно наблюдается в ясный день утром и вечером. Опасность клещей заключается в том, что они являются переносчиками таких трудноизлечимых болезней, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка и другие», - предупредили в ведомстве.



Специалисты дали несколько рекомендаций тем, кто отправляется на природу:



- важно одеваться правильно: брюки должны быть заправлены в ботинки или сапоги, лучше выбрать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, надеть головной убор;



- обрабатывайте одежду и открытые участки тела средствами для отпугивания клещей;



- правильно выбирайте места отдыха – подальше от деревьев и кустарников, густой травы;



- поход на природу с палатками желательно отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны;



- помните, что на солнечных полянах клещей меньше, чем в тени;



- клещ не впивается в кожу сразу, какое-то время он будет искать место укуса, поэтому есть возможность быстро его найти и снять с себя. После похода в лес снимите одежду и тщательно стряхните ее, внимательно осмотрите свое тело.



«Уважаемые граждане, будьте бдительны и осторожны, собираясь на природу. Соблюдайте необходимые меры предосторожности!» - заключили в управлении МЧС.