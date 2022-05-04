Псковичам напомнили, как избежать укуса клеща

Соблюдать правила безопасности на природе в связи с появлением клещей призвали жителей Псковской области. Рекомендации размещены на сайте регионального управления МЧС.
Специалисты дали несколько рекомендаций тем, кто отправляется на природу:
- важно одеваться правильно: брюки должны быть заправлены в ботинки или сапоги, лучше выбрать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, надеть головной убор;
- обрабатывайте одежду и открытые участки тела средствами для отпугивания клещей;
- правильно выбирайте места отдыха – подальше от деревьев и кустарников, густой травы;
- поход на природу с палатками желательно отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны;
- помните, что на солнечных полянах клещей меньше, чем в тени;
- клещ не впивается в кожу сразу, какое-то время он будет искать место укуса, поэтому есть возможность быстро его найти и снять с себя. После похода в лес снимите одежду и тщательно стряхните ее, внимательно осмотрите свое тело.
«Уважаемые граждане, будьте бдительны и осторожны, собираясь на природу. Соблюдайте необходимые меры предосторожности!» - заключили в управлении МЧС.