Общество

Более 30 тысяч человек объединила акция «Бессмертный полк» в Псковской области

Около 35 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» в городах и поселках Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Все они почтили память своих родственников — фронтовиков, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны.

Так, самой масштабной стала колонна «Бессмертного полка» в Пскове — более 18 тысяч человек. Она растянулась от стен Псковского кремля до пересечения Октябрьского проспекта и улицы Некрасова — почти на километр. Шествие сопровождала музыка военных лет. Отмечается, что вместе с жителями областной столицы в шествии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с семьей.

Акция «Бессмертный полк» — мероприятие, которое выросло из народной инициативы и обрело международный масштаб, добавили в администрации. Миллионы человек приняли участие в шествиях, а также занесли информацию о своих родственниках в цифровую летопись.

Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы и два года акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн формате. Как только эпидемиологическая обстановка позволила, жители Псковской области снова смогли выйти на улицы и почтить память тех, кто своими усилиями помогал приблизить Победу в Великой Отечественной войне.