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Парад в честь 77-й годовщины Победы прошел в Пскове. ФОТО

Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Пскове 9 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника Псковского гарнизона гвардии полковник Роман Самохин.

В военном параде принимают участие более тысячи военнослужащих различных родов войск. К его участникам обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Товарищи генералы, офицеры, военнослужащие, ветераны, участники и гости парада, сегодня мы отмечаем знаменательный праздник. 77 лет назад в это день не спала вся страна. Ночью Юрий Левитан зачитал акт о капитуляции Германии. Победа досталась нам огромной ценой, почти 400 населенных пунктов были сожжены дотла, оказалась разрушена экономика, культура, часть зданий до сих пор отмечено осколками снарядов. Поколение Победы подарило нам мир и свободу. Наш народ знал, за что заплатил такую цену», - подчеркнул глава региона.

После выступления губернатора последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

После Парада Победы начался смотр песни и строя. Военный оркестр исполнил знаменитые песни военных лет, а творческие коллективы города – праздничные выступления. Затем на площадь торжественно вынесли Знамя Победы.