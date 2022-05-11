Общество

Шлосберга второй раз оштрафовали за дискредитацию ВС России

Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга второй раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-депутата регионального парламента.

Судья Псковского городского суда признала его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ) и назначила штраф в размере 32 тысяч рублей.

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Напомним, по первому протоколу Лев Шлосберг был оштрафован 18 апреля на 32 тысячи рублей, однако решение суда еще не вступило в силу.