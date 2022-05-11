Общество

На площади Александра Матросова в Великих Луках высадят ели

24 ели высотой 3-4 метра высадят на площади Александра Матросова в Великих Луках. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Великолукской гордумы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета союза краеведов России, кандидат исторических наук, профессор ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: страница Дмитрия Белюкова «ВКонтакте»

«Своевременное и правильное решение об обновлении зеленых насаждений принято в ходе благоустройства территории на площади Александра Матросова. Ранее здесь имелось 24 ели. В результате урагана прошлого года 9 деревьев упало. Остальные сильно пострадали (сломан ствол, отсутствует макушка, появилось большое количество усохших ветвей)», - рассказал Дмитрий Белюков.

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По его словам, специалисты Великолукской сельскохозяйственной академии провели экспертизу и выяснили, что оставшиеся деревья заражены и представляют угрозу другим зеленым насаждениям.

«Внешний вид площади утратил свой привлекательный вид, а ведь это место, которое с удовольствием посещают не только великолучане, но и гости города. Сами ели в свое время были высажены работниками горзеленхоза, поэтому значительной мемориальной ценности не представляют», - заметил депутат и добавил, что обновление зеленых насаждений будет представлять собой замену пострадавших и больных елей на новые.

Дмитрий Белюков провел встречу с жителями города, на которой великолучане поддержали данное предложение.

«Аргументы по обновлению зеленого фонда получили поддержку. Великолучане хотят видеть свой город комфортным. Уверен, что площадь перед Краеведческим музеем города приобретет красивый, привлекательный и современный вид», - заключил депутат.