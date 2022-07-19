Общество

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей в праздничные выходные

Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Пскове 23-24 июля, в дни проведения мероприятий, посвященных Дню города. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра (23 июля - ред.) во второй половине дня кратковременные дожди начнутся в западных районах, возможны грозы. При этом воздух успеет прогреться до +25, +27 градусов. Прогрев 23 июля будет более интенсивным, поэтому при грозах ожидается и шквалистое усиление ветра», - рассказала Тала Нещадимова.

В последующие дни - воскресенье и понедельник - температура будет чуть ниже субботней, но в пределах +20...+25; +21...+26. Точно так же будут кратковременные дожди и грозы, заметила она.

Синоптик посоветовала псковичам при посещении мероприятий в День города взять зонты и дождевики.