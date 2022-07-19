Общество

Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова

Более 250 полицейских обеспечат общественную безопасность при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню города, которые проходят в Пскове с 22 по 24 июля на 15 площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вместе с сотрудниками УМВД России по городу Пскову и областного управления МВД России охранять общественный порядок в этом году будут росгвардейцы и работники частных охранных предприятий, а также 40 народных дружинников.

«Все праздничные локации обследуются кинологами со служебными собаками непосредственно перед началом мероприятий. Дополнительное внимание уделяется также транспортным средствам, припаркованным вблизи мест празднования, а также беспрепятственному доступу к аварийным зданиям и сооружениям. Кроме того, все крупные площадки, где планируется большое скопление горожан, оборудованы специальными ограждениями, попасть на них можно только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов», — рассказали в ведомстве.

23 июля, в главный день праздничной программы, Октябрьская площадь будет закрыта для движения транспорта с 11:00. С 22:00 будет также перекрыт проход к набережной реки Великой с Ольгинского моста на время проведения фейерверка.

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УМВД России по Псковской области призывает псковичей во время празднования Дня города быть бдительными, а в случае получения информации о возможных угрозах безопасности, обнаружении неизвестных предметов незамедлительно сообщать об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или по телефону 02.