Общество

За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города

Торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова», вручения медалей «За заслуги перед Псковом» и наград в честь Дня города Пскова прошла сегодня, 22 июля, в Городском культурном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в ней приняли участие Почетные граждане города, представители ветеранских организаций, официальные лица и жители города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Церемонию награждения провел исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов. «Слава города складывается из достижений и поступков его жителей. Именно люди составляют его гордость. Псковичи всех поколений - это мужественные, сильные духом, талантливые люди, истинные патриоты своего края, своей страны», - подчеркнул в своем приветственном слове Сергей Гаврилов и пожелал всем здоровья, успехов в работе на благо Пскова, благополучия и удачи.

Напомним, что решением Псковской городской Думы звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоено врачу ультразвуковой диагностики Псковской городской поликлиники Галине Федоровой и генеральному директору акционерного общества «Псковский хлебокомбинат» Виктору Почернину. Благодарственным письмом городской Думы награждена учитель начальных классов лицея «Развитие» Диана Иванова.

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Также в ходе торжественной церемонии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма главы города Пскова. Завершилось вручение наград торжественным возложением у стелы «Город воинской славы - Псков».