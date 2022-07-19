Общество

Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году

Псков празднует День города 23 июля, в годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Тогда закончилась самая продолжительная в истории оккупация Пскова. Она началась уже на 18-й день Великой Отечественной войны и длилась почти три года. Освобождению Пскова посвящен и этот памятник — танк Т-34. Он смотрит орудием на Запад и стоит возле моста имени 50-летия Октября. И это исторически достоверная экспозиция. Именно здесь, рядом с Покровской башней и железнодорожным мостом, происходили основные действия при освобождении города. Но раньше он стоял на пересечении улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта. И это тоже было исторически достоверно. Именно на том участке, со стороны Крестов, красноармейцы ворвались в город. Обо всем по порядку — с ведущим Сергеем Васильевым в новом выпуске проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

В программе прозвучали музыкальные фрагменты из фильма «Военная музыка» (ЛЕНТЕЛЕФИЛЬМ). Использованы материалы военной кинохроники из открытых источников.

Благодарим за помощь в организации съемок руководителя Псковского отделения Российского военно-исторического общества, депутата Госдумы от Псковской области, заместителя руководителя фракции партии «Единая Россия» Александра Борисова.

Также выражаем благодарность за помощь руководству Псковского музея-заповедника.