Общество

В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу воинов-саперов и бойцов НКВД

Памятный знак в честь подвига воинов-саперов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта Семена Байкова и бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко торжественно открыли в Пскове 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это уникальный памятный знак, в его основе подлинные части железнодорожного Рижского моста, который взорвали 8 июля 1941 года. Саперы и бойцы войск НКВД героически погибли во время подрыва при наступлении немцев. Ценой своей жизни они остановили наступавших по нему отрядами противника, чем задержали продвижение немецко-фашистских захватчиков.

Фрагменты моста пролежали под водой 80 лет. Псковские поисковики отряда «Застава» регионального объединения «След Пантеры» и росгвардейцы подняли их со дна реки.

Памятный знак расположился на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии, недалеко от переправы.

«Сегодня как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти нашего героического прошлого. Идея по созданию памятника родилась в нашем ведомстве. Это был сложный проект. Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в возведении памятника знака. Символично, что мероприятие проходит в день освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков», – отметил начальник управления псковской Росгвардии Игорь Иванов.

«Открытие памятного знака в очередной раз показывает, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Победу. Их героизм и самоотверженность, любовь к родине должна сегодня стать нравственным ориентиром для каждого из нас», – подчеркнул заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«8 июля 1941 года наши бойцы выполняли свою задачу – защищали нашу Родину и наших граждан. Спасибо нашим защитникам. Вечная память и низкий поклон», – сказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Депутат активно участвовал в реализации идеи увековечения памяти саперов и бойцов НКВД. Около года назад к парламентарию обратились поисковики с просьбой оказать организационную и финансовую помощь.

«Поисковики обратились ко мне с просьбой помочь с открытием памятного знака. Мы прошли все заседания городской комиссии, архитектурные советы, защитили проект. В зиму сделали фундамент, провели субботник, посадили деревья, и вот ко Дню города состоялось открытие. Главное, что этот памятный знак сделан всем миром», - подчеркнул депутат.

«Мы не забудем свою историю, и наши дети и внуки будут ее помнить. Будут знать о последствиях, к которым это все могло привести. Возведение этого памятника стало знаковым событием для истории города и области», – выступил глава городской администрации Борис Елкин.

«Давайте помнить тех, кто сложил свои жизни за нашу жизнь сегодня, свободу и независимость. За то, что мы сегодня имеем возможность жить, любить, работать, растить детей. Никто не забыт и ничто не забыто», – комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Торжественная церемония завершилась возложением к памятному знаку Гирлянды Славы и цветов. Памятный знак освятили и окропили святой водой.

Монумент установили при поддержке управления Росгвардии по Псковской области и поисковиков регионального объединения «След Пантеры» при содействии Псковского областного Собрания депутатов и администрации города Пскова.