Андрей Маковский: От солдат и офицеров зависит будущее, а от депутатов - настоящее

От солдат и офицеров зависит будущее, а от депутатов - настоящее. Такое мнение высказал лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский на сессии регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новости.
«Мы живем во время очень сложных, важных событий. Каждый человек, кто проголосовал на референдуме, - настоящий герой. Они показали, что есть демократия, волеизъявление народа. От солдат, офицеров зависит будущее, а от нас здесь зависит настоящее, то, как мы будем жить», - сказал он.
Также Андрей Маковский призвал депутатов обратить внимание на внесенный им законопроект, который предлагает расходовать средства регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного средства.