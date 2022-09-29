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Андрей Маковский: От солдат и офицеров зависит будущее, а от депутатов - настоящее

От солдат и офицеров зависит будущее, а от депутатов - настоящее. Такое мнение высказал лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский на сессии регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новости.

«Мы живем во время очень сложных, важных событий. Каждый человек, кто проголосовал на референдуме, - настоящий герой. Они показали, что есть демократия, волеизъявление народа. От солдат, офицеров зависит будущее, а от нас здесь зависит настоящее, то, как мы будем жить», - сказал он.

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Также Андрей Маковский призвал депутатов обратить внимание на внесенный им законопроект, который предлагает расходовать средства регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного средства.