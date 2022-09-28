Общество

Депутаты не поддержали предложение псковских «Новых людей» о покупке автомобилей на средства регионального маткапитала

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел законодательную инициативу лидера «Новых людей» в Псковской области Андрея Маковского. Об этом с заседания комитета, которое проходит 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Маковский предложил внести изменения в закон «О региональном материнском капитале» и дополнить его возможностью расходования средств регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного средства.

«Предполагается дать возможность молодым семьям покупать автомобиль или гасить часть суммы на его покупку материнским капиталом - 100 тысяч рублей. Мы видим, как выросли цены. На селе это ощутимая сумма. Наличие автомобиля в сельской местности, в районах улучшит качество жизни людей. Инициатива здравая, прошу ее поддержать», - выступил Маковский и напомнил, что региональный материнский капитал дается за третьего ребенка в семье.

«Инициатива хорошая, давно об этом говорили. А есть арифметика? Сколько денег потребуется?» - уточнил вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.

«Тяжело прогнозировать, у скольких семей в будущем родится третий ребенок. Сумма в 100 тысяч какой была, такой и останется», - сказал Андрей Маковский.

Вице-спикер, председатель социального комитета областного Собрания Игорь Дитрих спросил, какова сумма регионального материнского капитала в тех регионах, где предложенный Андреем Маковским опыт уже применяется. Инициатор указал на то, что сумма практически равна.

Представитель правового управления регионального правительства отметила, что принятие новых расходных обязательств требует определения доходных источников, а регион должен обеспечить выполнение действующих социальных обязательств. «Правительство не поддерживает данную законодательную инициативу», - добавила она.

«Скажу как многодетный отец, - взял слово руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрий Михайлов. - Сколько заявлений было написано, чтобы дали земельный участок, а ребенку уже два года исполнилось. Пойдите навстречу многодетным семьям, не надо шлагбаум опускать. Машина нужна! Надо поддержать данную инициативу!»

«В каком проценте случаев машина доживает год-два?» - спросил Игорь Дитрих.

«Российский автопром - год-два, и можно крест ставить», - ответил Дмитрий Михайлов.

«Статистики у вас нет?» - снова задал вопрос Игорь Дитрих.

«Я говорю, исходя из своего личного опыта», - парировал Дмитрий Михайлов.

«Внесён хороший законопроект, - сказал вице-спикер Армен Мнацаканян. - Но сегодня на 100 тысяч и «Жигули» не купишь. Через год машина в цене падает на 25%. А бюджет и так напрягаются, чтобы всё было сделано. Напомню, есть меры социальной поддержки для тех семей, которые имеют трех и более детей. Предлагаю подождать до лучших времен, и снова выйти с этой инициативой».

Присутствующий на заседания комитета уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отметила, что вопрос расширения использования средств материнского капитала на автомобили уже анализировался, и есть риск, что «эти деньги будут уходить не совсем в нужном направлении».

«Да, за 100 тысяч автомобиль не купишь, - выступила депутат Елена Даньшова. - Семья возьмет кредит, и это загонит в яму. Пока не нужно принимать этот проект».

«Автомобиль, думаю, есть у всех, кто здесь присутствует, - указал в ответ Андрей Маковский. - Предлагаю дать такую возможность всем».

«Законопроект хороший, - еще раз подяеркнул Игорь Дитрих. - Хотелось бы, и будем к этому стремиться, чтобы региональный материнский капитал увеличился, чтобы распространялся и на первого ребенка. Хотелось бы, чтобы эти 100 тысяч рублей не распылялись».

Он напомнил, что средства регионального маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, приобретение лекарств, товаров, школьных принадлежностей, строительных материалов на сумму не более 20 тысяч рублей в год, на приобретение газового оборудования.

«Региональный материнский капитал получают только малообеспеченные семьи, - добавил Игорь Дитрих. - Есть опасение: как бы не подтолкнуть нашим решением эти семьи к необдуманным поступкам. Найдутся такие, которые захотят взять автомобиль, заплатив первоначальный взнос маткапиталом, и повесят на себя и всю семью кредит, еще более ухудшив материальное положение».

После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту отклонить проект закона.