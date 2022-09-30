Общество

Старинную вывеску сняли в центре Пскова

Со здания на Октябрьском проспекте в Пскове сняли вывеску «Фото», которая висела с 1963 года. Об этом житель города сообщил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков»

«Кому помешала вывеска "Фото" на Октябрьском, 15? Или указание снять, как не соответствие дизайн-коду, давали люди, не знающие, что она висит с 1963 года?», - написал автор поста.

Подписчики группы разделились на два лагеря. Первая группа поддержала решение о демонтаже вывески отметив, что одна уже давно находилась в плохом состоянии.

«Эта гнилая вывеска могла только убить кого-нибудь, и исторической ценности она не несла. Человеческая жизнь превыше корявой грязной вывески», - указала женщина. Кто-то отметил, что здание без вывески выглядит более выигрышно, а жители дома жаловались на вывеску еще в декабре прошлого года.

Фото: Павел Мухачев

«Сколько она висела - неизвестно, но то, что это история города – факт. Понавесили иностранщины, а память стёрли. Старые вещи можно восстановить», - высказала свое мнение другая жительница.