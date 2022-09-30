Общество

Новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей

Сильные дожди ожидаются в большинстве районов Псковской области днем в понедельник, 3 октября. Утром 3 октября большое количество осадков прогнозируют по юго-восточным районам региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по области.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

При получении информации о выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение) подтапливает, рекомендуется постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

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Для водителей:

Заранее нужно перепарковать автомобили из низинных мест.

Не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал в личном транспорте, не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать ливень.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.