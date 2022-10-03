Общество

Более 40 мм осадков выпало в Псковской области

Более 40 миллиметров осадков выпало в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Как рассказали синоптики, европейская часть России оказалась под ударом мощного атлантического циклона, и сильнее всего досталось именно центральным областям.

«На опорной метеостанции Москвы за сутки вылилось 24 мм – это более 1/3 от месячной нормы. А в Псковской и Смоленской областях – более 40 мм. В отдельных районах Русской равнины также отмечался сильный ветер. В Санкт-Петербурге и окрестностях порывы достигали 13–18 метров в секунду», - рассказали эксперты.

Циклон в европейскую часть России пришел из Северной Атлантики. Его облачная система в понедельник накрывала весь Северо-Запад России, центральные районы. Сегодня он сместится на Северо-Восток, и в районе его центра окажутся Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

Как уточнили синоптики, сегодня осадки будут идти преимущественно на Западе Русской равнины, а также на Крайнем Севере, в зоне тёплого фронта циклона. Интенсивность дождей снизится. В среду ливни продолжат слабеть, однако облачность останется чрезвычайно плотной. Европейская территория России на несколько суток окажется почти полностью скрыта от солнца, добавили в метеоцентре.