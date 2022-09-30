Общество

Атлантический циклон несет обильные дожди в Псковскую область

Дождливая погода ждет жителей Северо-Западного федерального округа на текущей неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По Северо-Западу будет смещаться атлантический циклон. Днем воздух будет прогревать до +10…+15˚, в первые дни на 3–4° прохладнее.

Облачный вихрь вплоть до среды будет портить погоду в Центральной России, и дневная температура не превысит +9…+14˚. А затем скажется влияние антициклона, так что осадки прекратятся, а воздух прогреется до +12…+17˚.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут дожди, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник-вторник. Дневная температура в начале недели +8…+11°, затем потеплеет до +11…+14˚.

Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей.