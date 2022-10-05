Общество

Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в ряде городов России

В ряде российских городов отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сообщают РИА Новости.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

«Будут ёлки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах - мы всё это сохраним. Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем», - сказал Шалабаев в опубликованном видеоролике.

В Санкт-Петербурге также отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщил губернатор Александр Беглов.

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», - написал Беглов в Telegram-канале.

Новогодние праздничные мероприятия были отменены в Калуге, чтобы сэкономить средства и направить их на поддержку мобилизованных. Губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, Воронеже.

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Напомним, что ранее по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в субъекте отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы.