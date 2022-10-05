Общество

Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в Ленобласти

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в субъекте отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.