Общество

Псковичку срочно расписали с мобилизованным в ЗАГСе по ее просьбе

Псковичку расписали с мобилизованным в ЗАГСе через час после обращения в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Пскове начал работу Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. В первый день четыре человека приняты очно, отработаны четыре телефонных звонка и три заявления из соцсетей. На завтрашний день записано семь человек», - отметил он.

Губернатор рассказал, с какими вопросами приходят люди . «Судебные приставы приняли в работу вопрос заявительницы о разблокировке счета и возврате списанной суммы с карты супруга, который уехал. Женщине не пришлось ехать в воинскую часть, специалисты онлайн получили справку. Здесь же она написала заявление о предоставлении бесплатных услуг для ребенка в дошкольном учреждении. Невеста мобилизованного попросила оказать содействие в регистрации брака. Через час молодые официально расписались в ЗАГСе», - продолжил Михаил Ведерников.

Кроме того, принято 25 обращений от самих мобилизованных по предоставлению кредитных каникул.

«К маломобильным гражданам и мамочкам с грудными детьми специалисты готовы приехать на дом. Прорабатываем вопрос с выездами в районы. Скоро будет создан чат-бот Центра в Telegram. О нем сообщу отдельно», - добавил губернатор.