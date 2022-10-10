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Общество

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове

10.10.2022 13:12|Псков

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Площадка начала свою работу сегодня, 10 октября, на базе проектного офиса «Команда 2018» на улице Некрасова, 19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила высокую значимость появления такого центра в регионе. Она отметила, что граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в качественной поддержке. Правительство Псковской области наладило четкое и оперативное взаимодействие с исполнительными органами и важными социальными институтами.

«Здесь, на площадке проектного офиса, сосредоточена вся информация. Кроме того, центр взаимодействует со всеми районами Псковской области. Не сомневаюсь, он станет реальным помощником семьям военнослужащих и мобилизованных граждан Псковской области», - прокомментировала первый вице-губернатор.

В Центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна». Обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда РФ и центра «Мои документы». Кроме того, здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Вопросы и задачи нестандартного характера помогут решить волонтеры, уточнили в пресс-службе правительства региона.

График работы центра: круглосуточно с 12:00 до 20:00.

Теги: #Псковская область #Команда 2018 #помощь #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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