Общество

Директору великолукской школы запретили собирать деньги с родителей на нужды класса

Руководителю средней общеобразовательной школы №6 в Великих Луках указали на недопустимость требовать с родителей деньги для хозяйственных и иных нужд учреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте главы региона появилась жалоба, автор которой указала, что родителей детей, которые учатся в средней общеобразовательной школе №6, просят сдавать деньги на закупку хозяйственных средств и утвари для нужд учреждения.

«До каких пор и сколько это может продолжаться? Почему родители скидываются в фонд класса на тряпки, моющие, ведра и т. д.? Пишу о школе №6, она новая. Почему государство не выделяет на это средства? С родителями спорили по этому поводу, половина "за" половина "против". Школа - государственное учреждение, обеспечивать всем вы должны. Когда мы лежим в больнице, с нас же не спрашивают моющие, тряпки? Сколько это будет продолжаться?» - написала женщина и прикрепила скриншот в качестве доказательства.

В ответ Андрей Ермаков отметил, что материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, приобретение необходимого оборудования для организации образовательного процесса относится к компетенции образовательного учреждения.

«Управлением (образования администрации города Великие Луки - ред.) руководителю СОШ №6 указано на недопустимость требований по принуждению сбора каких-либо денежных средств с родителей (законных представителей) для хозяйственных и иных нужд организации со стороны родительских комитетов образовательных организаций», - написал глава профильного комитета.