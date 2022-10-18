Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планы псковских либерал-демократов
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
Господин Рейтингомер
бонусы для членов профсоюза
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 18.10.2022 14:180 75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года 18.10.2022 14:040 Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км 18.10.2022 14:020 «Лига справедливости»: Порядок погребения. ВИДЕО 18.10.2022 13:560 Кампус на миллионы 18.10.2022 13:520 Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кампус на миллионы

18.10.2022 13:56|ПсковКомментариев: 0

На достройку кампуса ПсковГУ объявлен очередной конкурс. Стоящее в центре города здание стало символом организаторского бессилия. Опорный университет готов потратить еще 81 млн рублей на внутренние работы. Завершить их предстоит в декабре. Заявленный тайминг способен вызвать усмешку у тех, кто в состоянии запомнить события недалекого прошлого. В минувшем году именно декабрь назывался сроком сдачи объекта. Уже на тот момент мало кто верил в реалистичность обещания. Кажется, псковичи уже смирились, что у бывшей гостиницы «Интурист» на берегу реки Великой больше шансов быть снесенной за ветхостью, чем сданной в эксплуатацию. Псковская Лента Новостей вспоминает, какие метаморфозы произошли со зданием за 35 лет с момента заливки в фундамент первого куба раствора и до сегодняшнего дня, когда он превратился в чемодан без ручки, куда сложены буквально миллионы долларов.

 

1987 год

В местной прессе появилось разъяснение, что за горы песка насыпали на левом берегу Великой. В городе возведут гостиницу «Интурист». Дескать, иностранцы, приезжающие в Россию, и рады бы посетить Псков, да поселиться негде - удобства не те (своим-то и так все сойдет). В новой гостинице должны появиться двухуровневые люксы, ресторан и ночной бар, концертный зал с киноэкраном, террасы с видом на Кремль. Заказчиком выступил Госкоминтурист СССР, а подрядчиком - польская фирма «Будимэкс». Стройку хотели завершить в текущей пятилетке, то есть до 1990 года.

Компания «Будимэкс», кстати, существует до сего дня. Основана была в 1968 году для экспорта строительных услуг. Понятно, в какую сторону света услуги экспортировались, хотя на современном сайте фирмы первые десятилетия окутаны туманом. Но мы-то знаем. Работал Центр внешней торговли строительной индустрии «Будимэкс» по всему Советскому Союзу. Например, в подмосковной Дубне ремонтировал плавательный бассейн института ядерных исследований. А вот в Абхазии вышла история, сильно напоминающая псковскую.

В 1985 году в Сухуме сгорела гостиница «Абхазия». В ней располагалось местное отделение «Интуриста». Восстанавливать сталинскую архитектуру позвали поляков из «Будимэкса». Там они тоже не успели, распад страны обрушил на абхазов еще большие потрясения, чем на псковичей. В 2007 году парламент Абхазии разрешил приватизировать недострой. Новый владелец купил погорелую гостиницу за 60 млн рублей. И с тех пор с ней больше ничего не происходило. Так что Псков и Сухум в каком-то смысле можно назвать побратимами. Кавказский след на крыльце псковской гостиницы появится еще не раз.

1996 год

Работа на «Интуристе» окончательно встала. За предыдущие девять лет здание приобрело знакомые каждому псковичу очертания: не то корабль, плывущий по волнам Великой, не то еще одна крепость на другом берегу, с окошками-бойницами и башней под прапором.

Еще в 1991 году стройку продолжал «Будимэкс», только за один тот год компания получила 15 млн долларов. Потом привозили индийский рабочих, за что компания «Ансал» получила еще 5 млн долларов. Последняя тоже благополучно здравствует, строит жилье и коммерческую недвижимость, торгует своими акциями на Бомбейской фондовой бирже.

2002 год

Администрация возвращает здание в свою полную собственность. За мутные годы всеобщей приватизации 49% постройки отошли к ОАО «Интурист Холдинг Компания», остальным продолжали владеть областные власти. Достраивать гостиницу частный совладелец взялся за госсчет.

Был открыт государственный депозит, на стройку будто бы пошли 30 млн долларов, но ее окончание было все так же далеко. Для возвращения потраченных денег частную долю вернули в собственность областной казны.

2004 год

«Самим достраивать и, тем более, управлять таким сложным объектом не было никакого желания, и было решено найти инвестора», - честно заявлял губернатор Евгений Михайлов. Под конец срока своих полномочий он продал здание бизнес-структурам, связанным с будущим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым. Новые областные власти под руководством губернатора Михаила Кузнецова пытались оспорить сделку в суде. Состоялось 42 заседания, однако успехом они не увенчались - гостиница осталась в частных руках.

2008 год

После серии перепродаж новый инвестор «КабБалк-Интурист» вышел на объект. В Нальчике компания до сих пор владеет одной из лучших гостиниц города «Синдика» - это тоже бывший интуристовский долгострой. Вложить в псковский отель собирались 500 млн рублей - времена поменялись, с этого момента затраты в официальных отчетах фиксируют в отечественной валюте.

Кабардинцы хотели достроить отель за два года и разместить внутри 165 номеров, химчистку, прачечную, развлекательный центр, ресторан, бар, конференц-зал. То есть принципиально советский проект не менялся, только осовременивался.

2011 год

Владелец постройки все тот же, и он заверяет, что к юбилею Изборска в 2012 году проект будет завершен.

2012 год

Здание выставлено на продажу. Прямо от Кремля видна большая растяжка «Продается» на башенке гостиницы с номером телефона.

2014 год

Объявление о продаже вывесили уже и на «Авито». Цена недостроя - 250 млн рублей. Председатель регионального комитета по экономическому развитию Андрей Михеев рассказывает о поисках нового инвестора. Сложности с привлечением покупателя он объясняет особенностями проекта: потолки низкие - 2,5 метра, планировка 80-х годов неудачная, а исправить ее невозможно, потому что здание монолитно-бетонное. Вот и нет желающих вкладываться.

2015 год

В июле губернатор Андрей Турчак встречается в Москве с министром образования Дмитрием Ливановым и делится идеей выкупа здания для нужд недавно созданного Псковского государственного университета. Предполагается превратить номера в комнаты общежития, а также создать лабораторно-учебные мощности. Аппетиты владельца к этому моменту снизились до 100 млн рублей, их можно назвать «вернуть хоть что-то».

В декабре министр приезжает в Псков и заявляет: «Я принял решение о выкупе этого здания». Звучит предварительная оценка финансовых затрат: на выкуп и доведение стройки до финала нужно 670 млн рублей.

2016 год

Здание переходит в собственность ПсковГУ. На выкуп постройки и на проект ее реконструкции университет получает 270 млн рублей. Проректор Владимир Моисеев называет сроки - конец работ должен состояться до Ганзы в 2019 году.

2018 год

Готов проект реконструкции здания, и в начале года университет подписывает контракт с первым подрядчиком «ОпрСтрой». Министерство образования выделяет на работы 447,5 млн рублей.

После выхода на объект строители заявляют, что приятно удивлены качеством конструкции: «Объект построен очень хорошо, капитально. После реконструкции здание не будет ничем отличаться от новых построек». Бывший «Интурист» называют пафосным словом «кампус».

2019 год

К Ганзе внешний вид здания приведен в благопристойный вид, облагорожена территория вокруг него. Однако внутри до завершения работ все еще очень далеко.

В августе новый руководитель ПсковГУ в статусе врио ректора Наталья Ильина заявляет о расторжении контракта с компанией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и невыполнения объемов работ. Иными словами, стройка снова встала.

На объект выходит новый подрядчик - строительное управление ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он получает 90% авансирование, почти 233 млн рублей из выделенных Минобром денег. Из-за форс-мажора с предыдущим подрядчиком этот контракт заключен без проведения конкурса.

2020 год

Суд подтверждает законность расторжения контракта с фирмой «ОпрСтрой», компанию вносят в реестр недобросовестных поставщиков.

Стройплощадку регулярно посещают делегации самого высокого уровня с участием ректора и вице-губернаторов. Подрядчик заверяет - работы идут в графике, помощь не нужна. В феврале здание осматривает губернатор Михаил Ведерников, и Наталья Ильина называет ему сроки: к началу учебного года все будет готово.

Новоселье не состоялось, зато перед Новым город по периметру здания развесили гирлянды из лампочек.

2021 год

В сентябре в кампусе побывали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Им назвали конкретную дату открытия кампуса - 26 декабря. В момент визита на благоустройстве и малярке работают 17 человек из студенческого стройотряда «Скобарь». Дмитрий Чернышенко, не называя конкретных сумм, заявляет, что на завершение строительства и закупку мебели будет выделено дополнительное финансирование.

2022 год

В январе Наталья Ильина в эфире ГТРК «Псков» сообщила, что «свет в конце тоннеля виден». Задержку она объясняет юридическими проволочками. Подрядчик находится в состоянии банкротства - нет возможности перевести деньги за уже сделанное на заблокированные счета, что замедляет темпы.

В октябре университет объявил конкурс по выбору следующего подрядчика. ПсковГУ готов заплатить 81,6 млн рублей тому, кто внутри здания поставит двери, смонтирует сантехнику, проложит водопроводные трубы, организует системы отопления и вентиляции, установит пожарную сигнализацию и поработает с электрикой. На все про все отведено два месяца. Конкурс завершится 24 октября, подряд предстоит выполнить до 20 декабря.

Вы находитесь здесь.

Юлия Магера

Теги: #ПсковГУ #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 78 человек
18.10.2022, 14:230 Порховича осудили за кражу 139-килограммового отрезка железнодорожного рельса 18.10.2022, 14:210 Неизвестную каменную постройку в районе Троицкого моста в Пскове законсервировали 18.10.2022, 14:180 75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года 18.10.2022, 14:040 Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км
18.10.2022, 14:020 «Лига справедливости»: Порядок погребения. ВИДЕО 18.10.2022, 13:560 Кампус на миллионы 18.10.2022, 13:520 Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова 18.10.2022, 13:490 Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане»
18.10.2022, 13:450 Андрей Козлов назвал «горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области 18.10.2022, 13:440 Полуфиналистки «Мисс Псков - 2022» посетили занятие по стретчингу. ФОТО 18.10.2022, 13:360 Подростки поблагодарили губернатора за скейт-площадку в Великих Луках  18.10.2022, 13:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А думать не надо тебе, дружок. ВИДЕО
18.10.2022, 13:200 Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области 18.10.2022, 13:170 Названо значимое для археологов открытие в экспедиции «Горожане» 18.10.2022, 13:120 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 октября 18.10.2022, 13:110 Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле
18.10.2022, 13:070 Движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют в конце ноября 18.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о продовольственной безопасности 18.10.2022, 13:010 30% электростанций разрушили на Украине с 10 октября 18.10.2022, 12:530 На лекцию о подпольном авангарде в СССР приглашают псковичей
18.10.2022, 12:510 Более 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 18.10.2022, 12:501 Думали, дно. Но снизу постучали 18.10.2022, 12:490 «Беседка»: Об итогах археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 18.10.2022, 12:420 Николай Козловский вступил в должность главы Великих Лук
18.10.2022, 12:291 Назначен исполняющий обязанности главврача Псковской городской больницы 18.10.2022, 12:260 В торговом центре псковичи могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей 18.10.2022, 12:201 Антимонопольщики наказали компании, не выполнившие капремонт общежития ПсковГУ и строительство парка «Россия - моя история» 18.10.2022, 12:110 Псковичей призвали не действовать с детьми по принципу «со мной можно»
18.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах археологического сезона в Псковской области 18.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 октября 18.10.2022, 11:460 Пскович ворвался в магазин с ножом и похитил спиртное 18.10.2022, 11:440 Псковичи получили призы Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!»
18.10.2022, 11:410 Полистовский заповедник завершит сезон экскурсией по тропе «Дорогою бобра» 18.10.2022, 11:390 Сотрудницу гипермаркета в Пскове осудили за покупку медицинской книжки 18.10.2022, 11:370 Псковские росгвардейцы изъяли пять единиц оружия за неделю 18.10.2022, 11:340 «Лига справедливости»: Порядок погребения
18.10.2022, 11:300 Названа основная версия крушения самолета Су-34 в Ейске 18.10.2022, 11:240 Эксперт оценил финансовые перспективы покинувших Россию артистов 18.10.2022, 11:230 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртных напитков 18.10.2022, 11:210 Спартакиада среди несовершеннолетних «Твой выбор» пройдет в Псковской области
18.10.2022, 11:160 «Стройбаза на Алмазной» продолжает сезон акций 18.10.2022, 11:130 Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России 18.10.2022, 11:090 На любую погоду: как псковичам выбрать осеннюю обувь 18.10.2022, 11:080 «Кузница»: Продовольственная безопасность – можем ли мы сами себя прокормить?
18.10.2022, 10:580 Почти 1500 нарушений выявили на псковских дорогах за неделю 18.10.2022, 10:500 Хирургическое лечение ожирения попросили добавить в ОМС 18.10.2022, 10:420 Порховский полигон ТКО сможет принимать отходы до конца 2025 года 18.10.2022, 10:400 Горячая линия по вопросам мобилизации стала круглосуточной в прокуратуре Псковской области
18.10.2022, 10:310 Движение перекроют на трассе Р-23 в направлении Петербурга на 20 минут 18.10.2022, 10:270 «Беседка»: Об итогах археологического сезона в Псковской области 18.10.2022, 10:110 Проект псковского экотехнопарка отправили на госэкспертизу 18.10.2022, 10:050 Мобилизованные начали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов
18.10.2022, 09:540 Ремонт двора завершают на Октябрьском проспекте в Великих Луках 18.10.2022, 09:450 Всемирный день конфет отмечают 18 октября 18.10.2022, 09:400 Фотофакт: Забор обновляют вокруг школы №23 в Пскове 18.10.2022, 09:280 Начальник сменился в псковском СИЗО-1
18.10.2022, 09:201 Суждено быть богатеями: раскрыты знаки, у которых есть особый «ген миллионера» 18.10.2022, 09:160 Неосторожное курение обернулось гибелью для двух великолучан 18.10.2022, 09:000 Более 20 новых духовых инструментов получила псковская музыкальная школа 18.10.2022, 08:400 Наголо обритого мужчину с серым чемоданом ищут в Пыталовском районе
18.10.2022, 08:260 Четыре общегородских субботника пройдут в Великих Луках 18.10.2022, 08:160 Газету с обращением Сталина к народу продают в Пскове 18.10.2022, 08:120 Когда россиян могут заставить вернуть часть зарплаты, объяснила эксперт 18.10.2022, 07:540 Пскович стал бронзовым призером всероссийских соревнований по рукопашному бою
18.10.2022, 07:360 Забывчивых пенсионеров предлагают не лишать положенных им выплат 18.10.2022, 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 18.10.2022, 06:580 Число жертв при падении самолета в Ейске увеличилось до 13 человек 17.10.2022, 22:070 Печорские охотники ликвидировали задиравших овец волков
17.10.2022, 21:510 Сборная Псковской области показала мастерство на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою 17.10.2022, 21:342 «От удара подлетела»: автомобиль сбил собаку на глазах у детей в Себеже 17.10.2022, 21:110 Проблемы безопасности и здорового образа жизни обсудили в колледже искусств в Пскове 17.10.2022, 20:560 Псковский онкодиспансер передал гуманитарную помощь российским военным
17.10.2022, 20:310 Воспитанники центра «Патриот» приняли участие во всероссийском слете 17.10.2022, 20:152 Два человека погибли, 15 пострадали при падении самолета в Ейске 17.10.2022, 20:040 Назван чемпион области 2022 года по блиц-шахматам 17.10.2022, 19:410 Наталья Федорова рассказала о ходе строительства спортивной площадки в Ершово
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru