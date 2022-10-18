Общество

Кампус на миллионы

На достройку кампуса ПсковГУ объявлен очередной конкурс. Стоящее в центре города здание стало символом организаторского бессилия. Опорный университет готов потратить еще 81 млн рублей на внутренние работы. Завершить их предстоит в декабре. Заявленный тайминг способен вызвать усмешку у тех, кто в состоянии запомнить события недалекого прошлого. В минувшем году именно декабрь назывался сроком сдачи объекта. Уже на тот момент мало кто верил в реалистичность обещания. Кажется, псковичи уже смирились, что у бывшей гостиницы «Интурист» на берегу реки Великой больше шансов быть снесенной за ветхостью, чем сданной в эксплуатацию. Псковская Лента Новостей вспоминает, какие метаморфозы произошли со зданием за 35 лет с момента заливки в фундамент первого куба раствора и до сегодняшнего дня, когда он превратился в чемодан без ручки, куда сложены буквально миллионы долларов.

1987 год

В местной прессе появилось разъяснение, что за горы песка насыпали на левом берегу Великой. В городе возведут гостиницу «Интурист». Дескать, иностранцы, приезжающие в Россию, и рады бы посетить Псков, да поселиться негде - удобства не те (своим-то и так все сойдет). В новой гостинице должны появиться двухуровневые люксы, ресторан и ночной бар, концертный зал с киноэкраном, террасы с видом на Кремль. Заказчиком выступил Госкоминтурист СССР, а подрядчиком - польская фирма «Будимэкс». Стройку хотели завершить в текущей пятилетке, то есть до 1990 года.

Компания «Будимэкс», кстати, существует до сего дня. Основана была в 1968 году для экспорта строительных услуг. Понятно, в какую сторону света услуги экспортировались, хотя на современном сайте фирмы первые десятилетия окутаны туманом. Но мы-то знаем. Работал Центр внешней торговли строительной индустрии «Будимэкс» по всему Советскому Союзу. Например, в подмосковной Дубне ремонтировал плавательный бассейн института ядерных исследований. А вот в Абхазии вышла история, сильно напоминающая псковскую.

В 1985 году в Сухуме сгорела гостиница «Абхазия». В ней располагалось местное отделение «Интуриста». Восстанавливать сталинскую архитектуру позвали поляков из «Будимэкса». Там они тоже не успели, распад страны обрушил на абхазов еще большие потрясения, чем на псковичей. В 2007 году парламент Абхазии разрешил приватизировать недострой. Новый владелец купил погорелую гостиницу за 60 млн рублей. И с тех пор с ней больше ничего не происходило. Так что Псков и Сухум в каком-то смысле можно назвать побратимами. Кавказский след на крыльце псковской гостиницы появится еще не раз.

1996 год

Работа на «Интуристе» окончательно встала. За предыдущие девять лет здание приобрело знакомые каждому псковичу очертания: не то корабль, плывущий по волнам Великой, не то еще одна крепость на другом берегу, с окошками-бойницами и башней под прапором.

Еще в 1991 году стройку продолжал «Будимэкс», только за один тот год компания получила 15 млн долларов. Потом привозили индийский рабочих, за что компания «Ансал» получила еще 5 млн долларов. Последняя тоже благополучно здравствует, строит жилье и коммерческую недвижимость, торгует своими акциями на Бомбейской фондовой бирже.

2002 год

Администрация возвращает здание в свою полную собственность. За мутные годы всеобщей приватизации 49% постройки отошли к ОАО «Интурист Холдинг Компания», остальным продолжали владеть областные власти. Достраивать гостиницу частный совладелец взялся за госсчет.

Был открыт государственный депозит, на стройку будто бы пошли 30 млн долларов, но ее окончание было все так же далеко. Для возвращения потраченных денег частную долю вернули в собственность областной казны.

2004 год

«Самим достраивать и, тем более, управлять таким сложным объектом не было никакого желания, и было решено найти инвестора», - честно заявлял губернатор Евгений Михайлов. Под конец срока своих полномочий он продал здание бизнес-структурам, связанным с будущим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым. Новые областные власти под руководством губернатора Михаила Кузнецова пытались оспорить сделку в суде. Состоялось 42 заседания, однако успехом они не увенчались - гостиница осталась в частных руках.

2008 год

После серии перепродаж новый инвестор «КабБалк-Интурист» вышел на объект. В Нальчике компания до сих пор владеет одной из лучших гостиниц города «Синдика» - это тоже бывший интуристовский долгострой. Вложить в псковский отель собирались 500 млн рублей - времена поменялись, с этого момента затраты в официальных отчетах фиксируют в отечественной валюте.

Кабардинцы хотели достроить отель за два года и разместить внутри 165 номеров, химчистку, прачечную, развлекательный центр, ресторан, бар, конференц-зал. То есть принципиально советский проект не менялся, только осовременивался.

2011 год

Владелец постройки все тот же, и он заверяет, что к юбилею Изборска в 2012 году проект будет завершен.

2012 год

Здание выставлено на продажу. Прямо от Кремля видна большая растяжка «Продается» на башенке гостиницы с номером телефона.

2014 год

Объявление о продаже вывесили уже и на «Авито». Цена недостроя - 250 млн рублей. Председатель регионального комитета по экономическому развитию Андрей Михеев рассказывает о поисках нового инвестора. Сложности с привлечением покупателя он объясняет особенностями проекта: потолки низкие - 2,5 метра, планировка 80-х годов неудачная, а исправить ее невозможно, потому что здание монолитно-бетонное. Вот и нет желающих вкладываться.

2015 год

В июле губернатор Андрей Турчак встречается в Москве с министром образования Дмитрием Ливановым и делится идеей выкупа здания для нужд недавно созданного Псковского государственного университета. Предполагается превратить номера в комнаты общежития, а также создать лабораторно-учебные мощности. Аппетиты владельца к этому моменту снизились до 100 млн рублей, их можно назвать «вернуть хоть что-то».

В декабре министр приезжает в Псков и заявляет: «Я принял решение о выкупе этого здания». Звучит предварительная оценка финансовых затрат: на выкуп и доведение стройки до финала нужно 670 млн рублей.

2016 год

Здание переходит в собственность ПсковГУ. На выкуп постройки и на проект ее реконструкции университет получает 270 млн рублей. Проректор Владимир Моисеев называет сроки - конец работ должен состояться до Ганзы в 2019 году.

2018 год

Готов проект реконструкции здания, и в начале года университет подписывает контракт с первым подрядчиком «ОпрСтрой». Министерство образования выделяет на работы 447,5 млн рублей.

После выхода на объект строители заявляют, что приятно удивлены качеством конструкции: «Объект построен очень хорошо, капитально. После реконструкции здание не будет ничем отличаться от новых построек». Бывший «Интурист» называют пафосным словом «кампус».

2019 год

К Ганзе внешний вид здания приведен в благопристойный вид, облагорожена территория вокруг него. Однако внутри до завершения работ все еще очень далеко.

В августе новый руководитель ПсковГУ в статусе врио ректора Наталья Ильина заявляет о расторжении контракта с компанией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и невыполнения объемов работ. Иными словами, стройка снова встала.

На объект выходит новый подрядчик - строительное управление ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он получает 90% авансирование, почти 233 млн рублей из выделенных Минобром денег. Из-за форс-мажора с предыдущим подрядчиком этот контракт заключен без проведения конкурса.

2020 год

Суд подтверждает законность расторжения контракта с фирмой «ОпрСтрой», компанию вносят в реестр недобросовестных поставщиков.



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Стройплощадку регулярно посещают делегации самого высокого уровня с участием ректора и вице-губернаторов. Подрядчик заверяет - работы идут в графике, помощь не нужна. В феврале здание осматривает губернатор Михаил Ведерников, и Наталья Ильина называет ему сроки: к началу учебного года все будет готово.

Новоселье не состоялось, зато перед Новым город по периметру здания развесили гирлянды из лампочек.

2021 год

В сентябре в кампусе побывали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Им назвали конкретную дату открытия кампуса - 26 декабря. В момент визита на благоустройстве и малярке работают 17 человек из студенческого стройотряда «Скобарь». Дмитрий Чернышенко, не называя конкретных сумм, заявляет, что на завершение строительства и закупку мебели будет выделено дополнительное финансирование.

2022 год

В январе Наталья Ильина в эфире ГТРК «Псков» сообщила, что «свет в конце тоннеля виден». Задержку она объясняет юридическими проволочками. Подрядчик находится в состоянии банкротства - нет возможности перевести деньги за уже сделанное на заблокированные счета, что замедляет темпы.

В октябре университет объявил конкурс по выбору следующего подрядчика. ПсковГУ готов заплатить 81,6 млн рублей тому, кто внутри здания поставит двери, смонтирует сантехнику, проложит водопроводные трубы, организует системы отопления и вентиляции, установит пожарную сигнализацию и поработает с электрикой. На все про все отведено два месяца. Конкурс завершится 24 октября, подряд предстоит выполнить до 20 декабря.

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Юлия Магера