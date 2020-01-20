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Общество

«ОпрСтрой» опубликовал открытое письмо по ситуации с кампусом ПсковГУ

22.01.2020 10:51|ПсковКомментариев: 4

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило открытое письмо от коллектива ООО «ОпрСтрой», выступавшего в качестве подрядной организации по строительству кампуса ПсковГУ. В данном письме, подписанном руководителем проекта Денисом Зенченко, излагается ситуация, в которой оказался подрядчик, а вместе с ним и несколько организаций, работавших на объекте в качестве субподрядчиков.

Приводим текст письма полностью:

«ООО "ОпрСтрой" считает необходимым сообщить о положении дел и состоянии объекта: "Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения общежития ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по адресу: Псковская область, г. Псков, Ольгинская набережная д.7/1".

В августе 2019 года заказчик - ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" предпринял действия по расторжению Договора, не допускает ООО "ОпрСтрой" на объект для выполнения работ, тем самым подтверждает, что исполнение подрядчиком работ закончено. Также в одностороннем порядке был подписан акт-передачи площадки.

6 сентября 2019 года между ФГБУ "Псковский государственный университет" и федеральным государственным унитарным предприятием "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний" заключен государственный контракт №2 на выполнение работ по реконструкции незавершенного строительства объекта капитального строительства "Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения общежития ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет» по адресу: Псковская область, г. Псков, Ольгинская набережная, дом. 7/1".

На объекте новый генподрядчик на дату написания письма не приступил к выполнению работ. Вследствие отсутствия производства работ на объекте не выполняются работы по ремонту кровли, начатые ООО "ОпрСтрой", с начала осеннего сезона происходят постоянные ее протечки, которые наносят непоправимый урон выполненным и сданным работам ООО "ОпрСтрой" (отделочные работы, внутренние инженерные сети).

На данный момент отопление на объекте ни в одном из блоков не запущено, хотя готовность блоков А, Б к отопительному сезону, на момент расторжения договора с ООО "ОпрСтрой" составляла 90%. Отсутствие отопления пагубно влияет на температурно-влажностный режим объекта, что влечет повреждение и утрату выполненных ООО "ОпрСтрой" работ на общую сумму: 201 млн 145 тыс 221,52 рубля.

Кроме того, хотим сообщить, что на объекте в помещениях, в которых не соблюдается температурно-влажностный режим, находится дорогостоящее оборудование. ООО "ОпрСтрой" неоднократно направлялись письма в адрес заказчика – ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" с предупреждением о нарушении температурно-влажностных условий. Однако никаких действий со стороны заказчика принято не было.

Также считаем необходимым сообщить, что по истечении 4 месяцев после расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке и подписания заказчиком исполнительной документации, так и не оплачены ООО "ОпрСтрой" выполненные ранее работы на общую сумму 25 млн 903 тыс 769,99 рублей плюс пени. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ заказчик обязан при расторжении договора в одностороннем порядке принять и оплатить выполненные работы.

Отсутствие оплаты выполненных работ влечет образование существенных убытков у ООО "ОпрСтрой". Кроме того, отсутствие оплаты причиняет убытки и псковским субподрядным организациям, выполнявшим работы на объекте, а некоторых ведет к банкротству. Более того ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" в момент расторжения договора проводил совещания с субподрядными организациями выполнявших на то время работы на объекте, настоятельно рекомендовал не предъявлять выполненные на тот момент работы ООО "ОпрСтрой", объясняя это тем, что новый генподрядчик после подписания договора с ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" сразу эти работы запроцентует и оплатит. В итоге субподрядные организации фактически остались обмануты, так как новый генподрядчик не планирует процентовать им ранее выполненные работы.

ООО "ОпрСтрой" неоднократно направлял письма в адрес заказчика – ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" и в министерство науки и высшего образования Российской Федерации с призывом разобраться в сложившийся ситуации и сохранить здание. ООО "ОпрСтрой" было направлено письмо в Департамент развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций министерства науки и высшего образования РФ с просьбой провести совещание по всем вышеперечисленным вопросам, но никаких действий не последовало. Был получен ответ, основанный на предоставленной университетом информации, которая не соответствует действительности.

Бездействием представителей ПсковГУ объекту наносится непоправимый урон. На звонки и СМС-сообщения руководство университета не отвечает, на просьбы и письма организовать совместную встречу с субподрядными организациями не реагирует.

Очень надеемся, что с привлечением СМИ заказчик примет все необходимые меры по сохранению от разрушения выполненных работ и оплатит за выполненные ранее работы на общую сумму 25 млн 903 тыс 769,99 рублей плюс пени».

Псковская Лента Новостей готова предоставить площадку для ответной публикации всем заинтересованным сторонам.

Напомним, в конце августа 2019 году врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщала Псковской Ленте Новостей, что строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик, а с предыдущим подрядчиком - петербургской фирмой «ОпрСтрой» - контракт расторгается из-за несоблюдения сроков и объемов работ. Кроме того, по ее словам, представители «ОпрСтрой» публично в присутствии заместителя министра науки и высшего образования Натальи Бочаровой заявили, что у организации отсутствуют оборотные средства для продолжения реконструкции общежития.

Также Наталья Ильина подчеркнула, что совместно с региональной властью и учредителем - министерством науки и высшего образования - планируется ускорить и в правовом поле продолжить реконструкцию кампуса.

Средства на кампус ПсковГУ в сумме 500 млн рублей выделило правительство РФ. На берегу реки Великой должно появиться не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

Площадь территории студенческого городка составит 3,3 га. Территория кампуса будет ограждена. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение.

Объект предполагалось изначально сдать к Ганзейским дням 2019 года.

Кампус строится на основе гостиницы «Интурист» - самого известного долгостроя Пскова. Строительство гостиницы на 320 мест на берегу реки Великой начали в 1980-х, но после распада СССР стройка была остановлена.

Источник: Псковская Лента Новостей
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