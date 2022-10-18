Общество

Экстерриториальный принцип обслуживания появится после реорганизации налоговых органов Псковской области

Реорганизацию налоговых органов региона обсудили на очередном заседании общественного совета при УФНС России по Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Фото: Анна Кутузова / «ВКонтакте»

Основным вопросом повестки стал переход налоговых органов Псковской области на двухуровневую систему управления. С докладом на эту тему выступила руководитель управления Анна Кутузова.

Она рассказала, что 24 октября завершат мероприятия по модернизации организационной структуры налоговых органов. В результате межрайонные инспекции № 1, 2, 3, 5, 6 по Псковской области будут реорганизованы путем присоединения к региональному управлению. Оно станет правопреемником в отношении всех задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности инспекций.

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«Хочу сразу сказать - реорганизация никоим образом не отразится на правах налогоплательщиков, и не скажется на качестве их обслуживания вне зависимости от того, за какой услугой ФНС России они обратятся. Скорее наоборот. Прием граждан будет осуществляться в тех же операционных залах, по тем же адресам, где в настоящее время расположены налоговые инспекции.Самое важное, что при новой структуре будет действовать экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков. То есть жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном подразделении налоговой службы на территории Псковской области, независимо от места жительства и постановки на учет», - подчеркнула Анна Кутузова.

Также руководитель управления обратила внимание на наличие электронных сервисов ФНС России, позволяющих не выходя из дома решать вопросы, касающиеся налогообложения, и на то, что более 20 самых популярных налоговых услуг ФНС России можно получить во всех отделениях МФЦ, которые располагаются в каждом муниципальном образовании Псковской области.

С докладом по теме «Актуальные вопросы по уплате имущественных налогов физических лиц за 2021 год» выступила начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова.

Она рассказала, что всего налоговые уведомления, которые необходимо исполнить не позднее 1 декабря 2022 года, получат около 331 тысячи граждан Псковской области. В том числе более 92 тысячи псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета. Татьяна Волкова сообщила, что на сегодняшний день в бюджет от физических лиц уже поступило более 315 миллионов рублей имущественных налогов.

Участники заседания проголосовали за включение в состав общественного совета управления новых членов, так как несколько его участников сложили свои полномочия, в том числе из-за того, что были выбраны депутатами муниципальных органов законодательной власти.