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Общество

Учителя не подлежат бронированию на период мобилизации - псковские власти

19.10.2022 10:52|Псков

Работники (учителя) общеобразовательных организаций не подлежат бронированию на период мобилизации. Об этом сообщил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Обращение на сайт губернатора написала мать единственного учителя физкультуры у средних классов Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина. Его мобилизовали 23 сентября. 

Андрей Вьюнов сообщил, что мужчину призвали на военную службу по мобилизации в соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», так как он не имеет законных оснований на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (статья 18 Федерального закона РФ от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации»).

«В соответствии с инструкцией по бронированию граждан РФ, пребывающих в запасе ВС РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления  и организациях, на период мобилизации на военное время, утвержденной постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 марта 2015 № 664 (далее – Инструкция по бронированию), бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется в мирное время до объявления мобилизации (статья 59 Инструкции по бронированию: На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы)», - объяснил он.

До объявления мобилизации бронирование ведется в организациях:

  • имеющих мобилизационные задания (заказы) на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд Российской Федерации, нужд субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещенных на договорной (контрактной) основе;
  • осуществляющих деятельность в военное время в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы органов управления и экономики, подтвержденное решениями указанных органов;
  • осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям.
«Общеобразовательные организации не входят ни в один из перечисленных перечней, поэтому работники (учителя) общеобразовательных организаций не подлежат бронированию», - пояснил Андрей Вьюнов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии внимательно работать и обращать внимание на то, кого они призывают.

«Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя Года", дефицитного направления – он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты», - призвал Михаил Ведерников. 

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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