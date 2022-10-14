Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии внимательно работать и обращать внимание на то, кого они призывают, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Ранее сообщалось, что учителя истории, обществознания и права псковского многопрофильного лицея №4 Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября.
Напомним, за Илью Казанцева вступились российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян, а также его ученики.
Ранее сообщалось, что в Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи человек.
Военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков заявлял, что мобилизация завершится по указу президента Российской Федерации, и называл предварительный срок – 10 октября.