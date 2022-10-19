Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области упала на 40%

392 случая заражения коронавирусом (63,20 на 100 тысяч населения) зарегистрировали за прошедшую неделю в Псковской области. Это на 40,3% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди них в виде ОРВИ протекают 383 случаев (97,7%), в виде пневмонии – 9 случаев (2,3%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 8,4% детей в возрасте до 18 лет и 91,6% взрослых (36,1% составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось на 41,2%, детей до 18 лет – на 28,3%.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Бежаницкий, Плюсский, Пустошкинский, Дедовичский, Порховский, Пушкиногорский, Печорский, Куньинский, Палкинский, Опочецкий районы, город Псков, в том числе в 1,5 раза и более в 8 районах: Бежаницкий, Плюсский, Пустошкинский, Дедовичский, Порховский, Пушкиногорский, Печорский, Куньинский.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в трёх муниципальных образованиях: Куньинский, Плюсский, Стругокрасненский районы.

В городе Пскове за неделю зарегистрировано 173 случая или 44,1% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 82,61 на 100 тысяч населения.

В городе Великие Луки за неделю зарегистрировано 18 случаев, заболеваемость составила 19,89 на 100 тысяч населения.