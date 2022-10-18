Назальная вакцина от COVID-19 появилась в Псковской области

Назальная вакцина от COVID-19 появилась в Псковской городской поликлинике. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в колл-центре медучреждения.
Как уточнили в колл-центре, назальную вакцину от коронавируса распределили 18 октября по всем поликлиникам города. Во время процедуры вводят тот же препарат «Спутник-V», только его впрыскивают в нос, а не вводят внутримышечно.
Получить такой вариант препарата можно при ревакцинации или если есть подтверждение о перенесенном коронавирусе, добавили в колл-центре.
На процедуру можно записаться или получить ее в порядке живой очереди.