Общество

Международный молодёжный патриотический форум открылся в Пскове

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове. На мероприятие приехали более 100 участников со всей России, они попробуют свои силы в грантовом конкурсе от Росмолодёжи. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Молодёжь Псковской области» / «ВКонтакте»

Почётными гостями на открытии форума стали заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, и. о. руководителя территориального органа - представителя МИД России в Пскове Сергей Ефименко, заместитель начальника отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Ирина Софейченко, а также первый секретарь Витебской областной организации БРСМ Владимир Бабичев.

В рамках открытия Форума прошла выставка патриотических клубов представителей казачества, военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры», молодёжной общественной организации «Вечевой Орден», а также движения «Волонтёры Победы».

Впереди у участников два дня интенсивов и образовательных площадок, защита грантового конкурса.