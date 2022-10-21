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Общество

Шашлык в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продают со скидкой до 23 октября

21.10.2022 10:40|ПсковКомментариев: 0

Акция шашлык во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области действует до 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель. 

Фото: «Деревня Соловьи»

«Ловим последние денёчки акции! Во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" только до 23 октября проходит акция: шашлык в маринаде (пакет) - 251 рублей за килограмм. Спешите приобрести вкусный сочный шашлык по приятной цене!» - призвал производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

  • город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
  • город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
  • город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
  • город Псков, улица Текстильная, 1Б,
  • город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
  • город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
  • город Псков, улица Ижорского Батальона, 5,
  • город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
  • город Псков, улица Боровая, 40,
  • Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
  • Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
  • город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
  • город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
  • город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
  • город Великие Луки, улица Вокзальная, 6, 
  • город Печоры, улица Юрьевская, 18.
Теги: #акция #шашлык #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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