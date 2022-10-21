Общество

Шашлык в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продают со скидкой до 23 октября

Акция шашлык во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области действует до 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Ловим последние денёчки акции! Во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" только до 23 октября проходит акция: шашлык в маринаде (пакет) - 251 рублей за килограмм. Спешите приобрести вкусный сочный шашлык по приятной цене!» - призвал производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: