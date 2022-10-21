Общество

Мурал продолжают рисовать на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО

Мурал продолжают рисовать на стене дома №1 улице Рокоссовского в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, до конца года на фасадах домов в Пскове появятся 12 муралов. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье. Два мурала, на улице Новоселов, 46 и улице Труда, 49 - уже готовы.

В нанесении граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников.