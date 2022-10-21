Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планы псковских либерал-демократов
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
в роли ведущих ENERGY
новогодние корпоративы
Денис Иванов о 15 округе
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Защита от мошенников
штраф за обман энергетиков
Мне 60, и это здорово!
Первые счета за электроэнергию
бонусы для членов профсоюза
Компьютерные игры: за и против
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
лифт с музыкой
 
 
 
ещё Общество 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 21.10.2022 19:090 Названы причины задержки ремонта школ в Печорах 21.10.2022 18:411 «Ощутить себя в стенах полиции безопасности и СД»: каким будет музей оккупации в Пскове? 21.10.2022 18:330 Закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии могут принять до конца года 21.10.2022 18:150 Актуализация мобилизационных ресурсов проходит в Псковской области 21.10.2022 17:310 Наталья Юрченко призналась в детской мечте стать ботаником
 
 
 
Самое популярное 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 20.10.2022 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы причины задержки ремонта школ в Печорах

21.10.2022 19:09|ПсковКомментариев: 0

Причины задержки ремонта школ в Печорах назвал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ЦУР Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части печорских школ: подрядчик в течение половины летнего периода находился, можно сказать, в экспертизе. Сметы, проекты и так далее. Он приступил к исполнению своих обязательств достаточно поздно. Там была самая сложная ситуация. Сегодня генеральный директор подрядчика, который базируется в Татарстане, находится здесь. Он и сегодня докладывал по объектам и в комитет, и в муниципалитет. Сейчас очень сильно усилились подрядчики на этих объектах», - отметил Андрей Ермаков.

Он добавил, что комитет не рассматривает смену подрядчика как способ решения этой проблемы, так как это только увеличит сроки ремонта. Сроки сдачи объекта пока не называют. 

Кроме того, Андрей Ермаков в целом рассказал о причинах задержки ремонта в школах области. Одна из причин, по его словам, - сжатые сроки ремонта.

«Многие образовательные учреждения были площадками для проведения ЕГЭ, ОГЭ, и только с июля на объект можно было заходить. Конечно, за два месяца ремонт на 100 миллионов или на 60 миллионов - это трудно, даже имея очень серьезные ресурсы, потому что есть какие-то технологические ограничения», – продолжил руководитель комитета.

Еще одной причиной Андрей Ермаков назвал сложности с импортозамещением материалов. «Вместе с тем, конечно же, серьезный отпечаток наложила ситуация с отсутствием материалов и импортозамещением. Все есть, все в наличии, но просто здесь надо было всем скорректировать свою работу», – поделился он

Также причиной задержек стала недобросовестность подрядчиков, добавил Андрей Ермаков.

Теги: #печоры #школа #ремонт #комитет по образованию Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 251 человек
21.10.2022, 19:090 Названы причины задержки ремонта школ в Печорах 21.10.2022, 18:500 Дорожные работы затруднят движение на Ольгинском мосту в Пскове 21.10.2022, 18:411 «Ощутить себя в стенах полиции безопасности и СД»: каким будет музей оккупации в Пскове? 21.10.2022, 18:330 Закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии могут принять до конца года
21.10.2022, 18:150 Актуализация мобилизационных ресурсов проходит в Псковской области 21.10.2022, 18:000 Концепцию празднования Дней Псковской области разрабатывают в Витебске 21.10.2022, 17:520 Движение в центре Пскова парализовано из-за ДТП на Ольгинском мосту 21.10.2022, 17:510 Большой концерт «Виртуозы арфы» организуют в Пскове
21.10.2022, 17:420 Псковским предпринимателям предлагают стать резидентами бизнес-инкубатора 21.10.2022, 17:310 Наталья Юрченко призналась в детской мечте стать ботаником 21.10.2022, 17:300 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 21.10.2022, 17:200 Свалки ликвидировали на кладбищах в Красногорородском районе
21.10.2022, 17:110 Михаил Ведерников: Отсрочка от призыва – исключение для наиболее ценных сотрудников 21.10.2022, 17:000 Профессиональные пробы для школьников организуют в Псковской области 21.10.2022, 16:530 Пьяный отчим избил и выкинул из окна четырехмесячного ребенка 21.10.2022, 16:360 Точных сроков окончания частичной мобилизации нет – Песков
21.10.2022, 16:330 Псковички получили медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке 21.10.2022, 16:300 Директор ГТРК «Псков» рассказала о пути в журналистику 21.10.2022, 16:230 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 21.10.2022, 16:200 В «Михайловском» приняли более полумиллиона посетителей
21.10.2022, 16:170 Трое грабителей напали на школьника в Петербурге ради 1500 рублей 21.10.2022, 16:130 В Псковской области проверят все защитные сооружения для усиления безопасности 21.10.2022, 16:100 Андрей Ермаков назвал сроки строительства школы в Гдове 21.10.2022, 16:031 Наталья Юрченко поделилась рецептом приготовления вкусного кабачка
21.10.2022, 16:020 Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ 21.10.2022, 16:000 Псковичи стали участниками демо-дня молодежных акселераторов Сбера в Петербурге 21.10.2022, 15:520 Новый газопровод построили в великолукском Кулёво 21.10.2022, 15:460 В Острове ввели карантин по бешенству из-за погибшего от болезни домашнего кота
21.10.2022, 15:430 Изношенные верхние слои асфальта восстанавливают в Псковской области 21.10.2022, 15:420 Почти две тонны бумаги и картона сдала в переработку ТИК Пскова 21.10.2022, 15:400 Момент столкновения двух автомобилей напротив псковского «Империала» попал на видео 21.10.2022, 15:370 Инициативу о привлечении безработных к труду на стройке оценил глава СОЦПРОФа Сергей Вострецов
21.10.2022, 15:290 Поборы в школах запрещены - Андрей Ермаков 21.10.2022, 15:180 Исключать рискованные манёвры на дорогах посоветовали псковским водителям 21.10.2022, 15:140 На экскурсию по свалке приглашают псковичей 21.10.2022, 15:090 Ночные заморозки ожидаются в Псковской области
21.10.2022, 15:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2022, 14:580 Сбер заявил об отсутствии большого спроса от бизнеса на кредитные каникулы 21.10.2022, 14:570 В Госдуме предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета 21.10.2022, 14:531 Свои способы борьбы со стрессом перечислила Наталья Юрченко
21.10.2022, 14:500 Урожай фруктов собрали в опочецкой коррекционной школе. ФОТО 21.10.2022, 14:460 Тренажёры начали устанавливать на улице Первомайской в Великих Луках 21.10.2022, 14:430 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №17 21.10.2022, 14:390 Двое жителей Локнянского района решили сбыть наркотики и вышли на подставного покупателя
21.10.2022, 14:371 Население использует юань как один из вариантов диверсификации вложений, заявили в Сбере 21.10.2022, 14:371 Интерактив: Лифт для смелых 21.10.2022, 14:310 Наталья Юрченко о питомце: Я не знаю, собака это или маленький человек 21.10.2022, 14:230 Псковские компании назвали основные требования к новичкам в коллективе
21.10.2022, 14:180 130 лет исполнилось со дня рождения псковского краеведа Ивана Ларионова 21.10.2022, 14:090 Сбербанк нарастил кредитование компаний с начала года 21.10.2022, 14:061 Путин назвал способ решения проблемы алкоголизма 21.10.2022, 14:020 «Чай втроём»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке. ВИДЕО
21.10.2022, 13:530 Мусорная лавина сошла на автодорогу под Петербургом. ВИДЕО 21.10.2022, 13:500 В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полёт 21.10.2022, 13:480 Новорождённого ребёнка нашли на автобусной остановке в Воронеже 21.10.2022, 13:400 «Дом белого Аиста» просит помощи в доставке сена из Гдова
21.10.2022, 13:370 Пушкинские доброхоты вышли на борьбу с палой листвой 21.10.2022, 13:330 Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21.10.2022, 13:270 Наталья Юрченко рассказала об особых отношениях с физикой и физкультурой в школьные годы 21.10.2022, 13:240 В российских аптеках фиксируют дефицит популярных антибиотиков
21.10.2022, 13:210 Почти 30 уголовных дел возбудили в отношении директора «Невельских теплосетей» 21.10.2022, 13:171 «Корень проблем» благоустройства «Европы» озвучили депутатам и гражданам районные власти 21.10.2022, 13:070 Псковичи стали чаще сдавать в скупку смартфоны Apple 21.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроём» с Натальей Юрченко
21.10.2022, 13:010 В Пскове неизвестный оплатил услуги ЖКХ билетом «банка приколов» 21.10.2022, 12:590 Дом творческих людей 21.10.2022, 12:572 Средняя пенсия опустится ниже 30% средней зарплаты к 2026 году 21.10.2022, 12:471 «Пряные» колбаски появились в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области
21.10.2022, 12:450 «Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе с 28 по 30 октября 21.10.2022, 12:320 «Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России? ВИДЕО 21.10.2022, 12:300 Дорогу перекроют во время чемпионата по бегу в Порховском районе 21.10.2022, 12:280 Кинолог инсценировала смерть собаки и присвоила животное себе
21.10.2022, 12:260 Дом для патефона: как дновский ТОС помог преобразить помещения музея 21.10.2022, 12:200 Известные балеты и абсурдистские драмы: опубликована ноябрьская афиша псковского драмтеатра 21.10.2022, 12:160 «Чай втроем»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке 21.10.2022, 12:110 Псковские общественники проверили стоимость экипировки для военнослужащих
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru