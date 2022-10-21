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Названы причины задержки ремонта школ в Печорах

Причины задержки ремонта школ в Печорах назвал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ЦУР Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части печорских школ: подрядчик в течение половины летнего периода находился, можно сказать, в экспертизе. Сметы, проекты и так далее. Он приступил к исполнению своих обязательств достаточно поздно. Там была самая сложная ситуация. Сегодня генеральный директор подрядчика, который базируется в Татарстане, находится здесь. Он и сегодня докладывал по объектам и в комитет, и в муниципалитет. Сейчас очень сильно усилились подрядчики на этих объектах», - отметил Андрей Ермаков.

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Он добавил, что комитет не рассматривает смену подрядчика как способ решения этой проблемы, так как это только увеличит сроки ремонта. Сроки сдачи объекта пока не называют.

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Кроме того, Андрей Ермаков в целом рассказал о причинах задержки ремонта в школах области. Одна из причин, по его словам, - сжатые сроки ремонта.

«Многие образовательные учреждения были площадками для проведения ЕГЭ, ОГЭ, и только с июля на объект можно было заходить. Конечно, за два месяца ремонт на 100 миллионов или на 60 миллионов - это трудно, даже имея очень серьезные ресурсы, потому что есть какие-то технологические ограничения», – продолжил руководитель комитета.

Еще одной причиной Андрей Ермаков назвал сложности с импортозамещением материалов. «Вместе с тем, конечно же, серьезный отпечаток наложила ситуация с отсутствием материалов и импортозамещением. Все есть, все в наличии, но просто здесь надо было всем скорректировать свою работу», – поделился он

Также причиной задержек стала недобросовестность подрядчиков, добавил Андрей Ермаков.