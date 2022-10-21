Названы причины задержки ремонта школ в Печорах

Причины задержки ремонта школ в Печорах назвал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ЦУР Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он добавил, что комитет не рассматривает смену подрядчика как способ решения этой проблемы, так как это только увеличит сроки ремонта. Сроки сдачи объекта пока не называют.
Кроме того, Андрей Ермаков в целом рассказал о причинах задержки ремонта в школах области. Одна из причин, по его словам, - сжатые сроки ремонта.
«Многие образовательные учреждения были площадками для проведения ЕГЭ, ОГЭ, и только с июля на объект можно было заходить. Конечно, за два месяца ремонт на 100 миллионов или на 60 миллионов - это трудно, даже имея очень серьезные ресурсы, потому что есть какие-то технологические ограничения», – продолжил руководитель комитета.
Еще одной причиной Андрей Ермаков назвал сложности с импортозамещением материалов. «Вместе с тем, конечно же, серьезный отпечаток наложила ситуация с отсутствием материалов и импортозамещением. Все есть, все в наличии, но просто здесь надо было всем скорректировать свою работу», – поделился он
Также причиной задержек стала недобросовестность подрядчиков, добавил Андрей Ермаков.