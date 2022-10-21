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Общество

Михаил Ведерников о музее оккупации: Каждый житель области должен здесь побывать

21.10.2022 19:51|ПсковКомментариев: 0

Губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 21 октября, посетил готовящийся к открытию Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах. Он располагается на цокольном этаже дома № 3 по улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган - эстонская полиция безопасности и СД, а также следственная тюрьма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников осмотрел экспозицию, о ней рассказали директор государственного архива Псковской области Наталья Исакова и идейный вдохновитель музея, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Начинается выставка с информации о первых днях войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения.

В оконных проемах - фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов - карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев о множественных бесчинствах фашистов. В музее обустроена камера заключения. Еще в одном зале представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, воспроизводятся уникальные кадры кинохроники.

Вся информация собрана по крупицам из фондов Государственного архива Псковской области, Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области. Она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей.

 
«Музей оккупации - место очень важное, каждый житель Псковской области обязательно должен здесь побывать. Мы с удовольствием поддержали проект, потому как все это нужно знать, хранить, обо всех зверствах нацистов нужно обязательно помнить. Время показывает - как только о страшных событиях Великой Отечественной войны начинаешь забывать, тогда эта зараза снова может подойти к порогу нашего дома. Мы обязательно включим посещение музея в образовательную программу, чтобы дети сюда пришли. Туристам, уверен, тоже будет интересно познакомиться с этой трагической страницей истории Псковской земли», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также предложил со временем расширить интерактивную часть музейной экспозиции, а также обратиться к жителям области поделиться, при желании, вещами военного времени, которые у них сохранились.

По окончании визита Михаил Ведерников оставил отзыв в памятной книге музея и вручил благодарственные письма правительства области Юрию Алексееву и Наталье Исаковой. Отдельные слова признательности он адресовал сотрудникам регионального госархива, которые трудились над созданием экспозиции.

Торжественное открытие Музея оккупации региона в 1941–1944 годах в Пскове состоится в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области - 22 октября. Эта региональная дата будет отмечаться впервые. Она установлена в память о более чем 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы оккупации Псковской области, и о 71 тысяч невинно убиенных.

Работать Музей оккупации будет с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Основная задача учреждения - распространение достоверных знаний о событиях Великой Отечественной войны среди жителей, в первую очередь, молодежи, путем проведения просветительских мероприятий.

Проект реализован при поддержке правительства Псковской области.

Теги: #музей оккупации
Источник: Псковская Лента Новостей
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