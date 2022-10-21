Общество

«Ощутить себя в стенах полиции безопасности и СД»: каким будет музей оккупации в Пскове?

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов вот-вот откроет свои двери в доме №3 на улице Ленина в Пскове, где во время Великой Отечественной войны размещался карательный орган - эстонская полиция безопасности и СД. Будет ли это обычный музей с застекленными экспонатами или псковичей ждет что-то удивительно-новое с полным погружением в историю? На эту тему корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с директором Государственного архива Псковской области Натальей Исаковой.

Фото: Государственный архив Псковской области

- Наталья Ивановна, когда жителям города, да и не только, ждать открытия музея оккупации?

- Наш музей откроется уже в эту субботу, 22 октября, в 13:00.

- Кто уже приглашен на открытие музея?

- На открытие музея приглашены депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, управление президента РФ по общественным проектам, представители Следственного комитета, управления ФСБ, представители научного сообщества и власти.

- Какие экспонаты будут представлены? Будут ли это только фотографии и документы?

- В экспозицию включены архивные документы, в основном такие, как фото, письма, видеохроника, которую нам передал наш партнер - Российский государственный архив кинофотодокументов. Эти видеоматериалы будут демонстрироваться у нас впервые. Кроме того, в экспозицию включены результаты поисковых работ, артефакты, которые были обнаружены на территории раскопов в Моглино, в деревне Глоты. Также материалы Следственного комитета: ведомство передало нам фотографии, следственные материалы по эксгумации, осмотру места. Они включены в экспозицию.

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- Значит, это будет просто выставка документов? Или псковичей все же ждет что-то уникальное?

- Знаете, для архива это вообще несвойственный вид деятельности. Мне кажется, что у нас достаточно хорошо все получилось. У нас здесь не то, что выставка, а организовано целое выставочное пространство. Экспонаты можно не только читать, но и визуально осматривать, можно полистать, потрогать, посмотреть вещественные экспонаты, которые нам передали поисковые отряды. Есть видеоматериалы: не только хроника, но и мини-фильмы, которые мы создавали с помощью актеров Великолукского драмтеатра - они озвучили наши сценарии, подготовленные на основе архивных документов.

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- Были ли какие-то сложности при реализации проекта? Кажется, что проделана просто колоссальная работа.

- Действительно, это было сложно для нас. Мы очень творчески подошли к проекту, идеи рождались буквально ночью, все обсуждали и делали упор на форму представления информации. У нас есть и перекидная система, где можно прочесть и визуально посмотреть историческую информацию, создан макет камеры следственной тюрьмы, которая находилась в этом помещении. Поэтому можно будет ощутить себя буквально в стенах полиции безопасности и СД.

- Государственному архиву помогали в реализации проекта?

- Проект реализован при помощи правительства Псковской области. Идея создания музея оккупации была озвучена руководителем фонда «Достоверная история» Юрием Алексеевым губернатору области Михаилу Ведерникову, когда проходили раскопки в Моглино. Глава области поддержал проект. Было приобретено специальное помещение, где в годы Великой Отечественной войны располагалась эстонская полиция безопасности и СД. Здесь были осуществлены ремонтные работы и сформирована в этом году экспозиция.

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- Какой график работы музея? Будет ли вход для псковичей и гостей города платным? Если да, то какова стоимость?

- Первое время музей будет работать пока в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 абсолютно бесплатно. Прежде всего, хотим сейчас охватить наше молодое поколение: школьников, учащихся средних учебных заведений, вузов. Ну и конечно мы будем рады видеть всех, кто к нам придет. Для всех посетителей будет организована экскурсия нашими работниками.

Беседовала Дарья Давыдова