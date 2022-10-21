Общество

Российские вузы получат доступ к системе мониторинга трудоустройства выпускников

Высшие учебные заведения получат доступ к системе мониторинга трудоустройства своих выпускников благодаря заключённому между Минобрнауки РФ и платформой «Факультетус» соглашению о сотрудничестве, сообщает Telegram-канал министерства.

«Подписано соглашение между Минобрнауки и платформой "Факультетус" о совместной работе по цифровой трансформации вузов. Благодаря партнёрству министерство сможет создать новую экосистему работы со студентами, которая позволит вузам мониторить трудоустройство своих выпускников и адаптировать образовательные программы под запросы рынка», - отметили в министерстве.

На сегодняшний день к «Факультетусу» подключены 468 университетов, зарегистрированы более 700 тысяч активных пользователей-студентов и свыше 10 тысяч работодателей со всей России.

«Подписание соглашения — важный шаг навстречу цифровизации в образовании. Используя функционал цифровой платформы, вузы смогут на более качественном уровне проводить работу в рамках выстраивания индивидуальных карьерных траекторий молодых специалистов», — отметил замглавы Минобрнауки Григорий Гуров.