Российские вузы получат доступ к системе мониторинга трудоустройства выпускников

Высшие учебные заведения получат доступ к системе мониторинга трудоустройства своих выпускников благодаря заключённому между Минобрнауки РФ и платформой «Факультетус» соглашению о сотрудничестве, сообщает Telegram-канал министерства.
На сегодняшний день к «Факультетусу» подключены 468 университетов, зарегистрированы более 700 тысяч активных пользователей-студентов и свыше 10 тысяч работодателей со всей России.
«Подписание соглашения — важный шаг навстречу цифровизации в образовании. Используя функционал цифровой платформы, вузы смогут на более качественном уровне проводить работу в рамках выстраивания индивидуальных карьерных траекторий молодых специалистов», — отметил замглавы Минобрнауки Григорий Гуров.