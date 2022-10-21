Эксперты назвали топ-10 сфер, в которых жители Псковской области ищут работу

За последний месяц в Псковской области сильно увеличился рост соискательской активности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.
В топ-10 сфер, в которых жители Псковской области ищут работу активнее всего, вошли: «Домашний персонал» (+34% новых резюме за месяц), «Спортивные клубы и салоны красоты» (+23%), «Медицина и фармацевтика» (+19%), «Управление персоналом», «Закупки» (+11% в каждой сфере), «Юристы» (+10%), «Реклама и PR», «Административный персонал» (+9% в каждой сфере), «Страхование» (+8%), «Бухгалтерия» (+7%).
Жители Псковской области наиболее активно размещают свои резюме в Пскове (78% резюме от общего числа) и Великих Луках (15%).
Сегодня средняя ожидаемая зарплата в Псковской области составляет 35 810₽, что на 4% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также за год изменился уровень средней ожидаемой зарплаты в сферах: «Медицина и фармацевтика» (+25%), «Реклама и PR» (+10%), «Закупки» (+9%), «Управление персоналом», «Административный персонал» (+8%), «Бухгалтерия» (+7), «Юристы» (+2%).
Средняя ожидаемая зарплата в Псковской области понизилась в сферах: «Страхование» (-24%), «Домашний персонал» (-8%), «Спортивные клубы и салоны красоты» (-3%).
«Опрос соискателей показывает, что уровень готовности снизить зарплатные ожидания у людей вырос за последние месяцы. Соискатели все еще готовы быть более гибкими в отношении зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства. Наиболее гибкими в плане зарплатных ожиданий оказались жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Меньшую гибкость готовы проявлять соискатели из Северо-Западного ФО. Кроме перечисленных выше сфер, где соискатели демпингуют и снижают зарплатные запросы, снизить зарплатные ожидания готовы представители IT-индустрии и работники сферы консалтинга и инвестиций. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сфер автобизнеса и строительства», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.