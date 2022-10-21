Общество

Губернатор призвал псковичей дополнить музей оккупации региона материалами из семейных архивов

Фонд открывшегося музея оккупации Псковской области будет постоянно дополняться. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Завершили реализацию очень важного проекта – Музея оккупации, посвящённого истории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Он открыт в Пскове на ул.Ленина, 3. Это здание, где когда-то фашисты держали под стражей и пытали жителей города перед расстрелом. Мы выкупили это помещение и привели его в порядок», - напомнил глава региона.

Экспозиция музея состоит из архивных документов, фото- и видеоматериалов из фондов Государственных архивов и архивов ФСБ России и УФСБ России по Псковской области, артефактов с мест раскопок.

«Если жители Псковской области захотят внести свой вклад и дополнить музей материалами из семейных архивов, примем это с благодарностью», - написал губернатор.

Напомним, официально музей открылся в субботу, 22 октября.

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«Экспозиция эмоционально очень непростая, но мы должны и будем помнить это», - заключил Михаил Ведерников.