Музей оккупации Псковской области открыли в региональном центре. ФОТО

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов торжественно открыли в региональном центре 22 октября, в День памяти жителей сожжённых деревень, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Музей располагается по адресу: улица Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД».
Основу экспозиции составили документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, переданные региональным управлением СК РФ Государственному архиву Псковской области.
Экскурсию для собравшихся провела директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
«Сегодня у нас избыток эмоций, их трудно передать. Событие, которое происходит в Пскове, имеет особый смысл и значение. Уникальность в том, что спустя десятилетия мы вынуждены доказывать, искать свидетелей тех событий, которые для наших предков были очевидны и были частью их жизни. Удивительно, что сегодня мы вынуждены бороться с признаками нацизма, сопротивляться им всеми возможными способами. То, что в Пскове появился музей – событие неординарное. Я благодарна людям, которые вложили в создание музея душу, профессиональные знания и свою работу. Мы не дадим переписать историю», – выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова
Вице-губернатор также обратила внимание, что дата открытия музея выбрана не случайно. Напомним, 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района. Теперь в Псковской области 22 октября отмечают День памяти жителей сожжённых деревень.
Депутат Государственной Думы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева поздравила собравшихся с открытием музея и заметила, что это событие федерального масштаба.
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих обратил внимание на то, что музей должны обязательно посещать представители подрастающего поколения.
Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Вход свободный.