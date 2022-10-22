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Культура

Музей оккупации Псковской области открыли в региональном центре. ФОТО

22.10.2022 14:36|ПсковКомментариев: 0

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов торжественно открыли в региональном центре 22 октября, в День памяти жителей сожжённых деревень, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Музей располагается по адресу: улица Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД». 

Основу экспозиции составили документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, переданные региональным управлением СК РФ Государственному архиву Псковской области. 

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Экскурсию для собравшихся провела директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. 

 

«Сегодня у нас избыток эмоций, их трудно передать. Событие, которое происходит в Пскове, имеет особый смысл и значение. Уникальность в том, что спустя десятилетия мы вынуждены доказывать, искать свидетелей тех событий, которые для наших предков были очевидны и были частью их жизни. Удивительно, что сегодня мы вынуждены бороться с признаками нацизма, сопротивляться им всеми возможными способами. То, что в Пскове появился музей – событие неординарное. Я благодарна людям, которые вложили в создание музея душу, профессиональные знания и свою работу. Мы не дадим переписать историю», – выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 

Вице-губернатор также обратила внимание, что дата открытия музея выбрана не случайно. Напомним, 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района. Теперь в Псковской области 22 октября отмечают День памяти жителей сожжённых деревень. 

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Депутат Государственной Думы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева поздравила собравшихся с открытием музея и заметила, что это событие федерального масштаба. 

«Это очень достойный музей. Хотелось бы подчеркнуть значение открытия такого музея в рамках проекта "Без срока давности". Псковская область по разным направлениям показала очень хорошие результаты. Здесь очень важно и решение суда, и работа поисковиков. Все участники проекта выступали спикерами и экспертами на разных площадках страны. Важно подчеркнуть, что было решение суда (о признании массовых убийств мирных жителей и военнопленных, совершённых немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны - ред.) геноцидом советского народа. В период судебных процессов 40-х годов говорилось о военных преступлениях, которые сопровождают все военные действия. Мы же – нашими рассекреченными архивными документами, поисковыми работами и работой экспертов – говорим о том, что был геноцид. Это не следствие войны, а следствие нацисткой идеологи», – сказала она. 

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих обратил внимание на то, что музей должны обязательно посещать представители подрастающего поколения. 

«Событие, на которое мы сегодня собрались, никого не оставило равнодушным. Низкий поклон, спасибо всем, кто реализовал и сделал этот проект. Каждый мальчик и девочка любого возраста должны посещать такие места. Подрастающему поколению нужно уделить особое внимание», – добавил он. 

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Теги: #псков #музей #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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