Общество

В Госдуму внесли проект о запрете частичной мобилизации для неслуживших

В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в закон о мобилизации внес депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

«Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу» — цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, депутат внес в Госдуму второй законопроект, предлагающий освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук.