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Точных сроков окончания частичной мобилизации нет – Песков

По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли дата завершения частичной мобилизации.

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.

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В Псковской области, как сообщили в правительстве региона, данных о выполнении частичной мобилизации «от военкома пока не поступало».