Общество

Курсы первой медицинской помощи для волонтеров пройдут в Пскове и Великих Луках

Курсы первой медицинской помощи для волонтеров пройдут в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба региональной отделения «Единой России»

«Единая Россия» совместно с Обществом специалистов медицинского образования на площадке Высшей партийной школы начала реализацию учебной программы «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров».

Данный курс рассчитан для желающих попробовать себя в роли волонтёров, а также для лиц, уже имеющих опыт волонтёрской работы.

Курс состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть обучения проходит на портале Высшей партийной школы.

«Обучение практической части планируется провести в Пскове и в Великих Луках на базе медицинских учебных заведений в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее», – отметил региональный координатор партийного проекта, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

В рамках курса слушатели получат знания по уходу за пострадавшими и ранеными, оказанию им первой помощи, мониторингу состояния пациентов и санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря. Участники курса ознакомятся с основами того, как обеспечить личную гигиену и транспортировать больных, а также изучат обязанности младшего медицинского персонала и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.

Видеолекции и материалы слушатель может просматривать в удобное для него время. Регистрация на занятия проходит на образовательном портале ВПШ.

Слушателям, успешно прошедшим теоретическую и практическую части обучения будет выдан сертификат, а также предоставлена возможность реализовать свой потенциал в медицинских учреждениях.

Молодые люди до 35 лет, желающие стать волонтёрами, могут обращаться в Псковское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», расположенный по адресу: Псков, Гоголя, 8. Контактный телефон: 8(953)253-37-90.