Общество

Депутат Артур Гайдук призвал вернуть мобилизованного педагога в Писковскую школу

Лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук призвал вернуть мобилизованного учителя физкультуры у средних классов Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артур Гайдук напомнил, что после объявления частичной мобилизации получил повестку единственный учитель физкультуры школы в Писковичах. Депутат сообщил, что дома у него осталась жена с двумя маленькими детьми и бабушка с инвалидностью. Педагог сейчас в части в Пскове.

Смотрите также В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры

По данным его матери, Владислав Шишкин внесен в список лиц, имеющих право на отсрочку, но его отказались отпускать, так как он уже призван и фактически является военнослужащим, продолжил Артур Гайдук.

Смотрите также Учителя не подлежат бронированию на период мобилизации - псковские власти

Парламентарий подчеркнул, что о нехватке педагогов говорят на федеральном уровне. Он напомнил, что губернатор 14 октября просил призывные комиссии обращать внимание на тех, кого они призывают. Артур Гайдук указал на то, что мобилизация указанного учителя - прямое нарушение указа губернатора.