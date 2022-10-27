28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 025 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 27 пациентов, всего – 122 750. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 933 человека.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40879/12
- Великие Луки – 18182/0
- Бежаницкий район – 1602/0
- Великолукский район – 2843/0
- Гдовский район – 2243/1
- Дедовичский район – 3078/2
- Дновский район – 1017/0
- Красногородский район – 1128/1
- Куньинский район – 1063/0
- Локнянский район – 1206/0
- Невельский район – 5626/1
- Новоржевский район – 1343/0
- Новосокольнический район – 3303/0
- Опочецкий район – 3829/2
- Островский район – 6083/0
- Палкинский район – 1264/3
- Печорский район – 2956/0
- Плюсский район – 1965/1
- Порховский район – 4545/1
- Псковский район – 9691/0
- Пустошкинский район – 1574/0
- Пушкиногорский район – 1789/0
- Пыталовский район – 1921/0
- Себежский район – 2991/3
- Стругокрасненский район – 2113/1
- Усвятский район – 745/0.